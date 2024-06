Tangenten-Park feiert seine Eröffnung mit einem 2-Tagesfest

Aus der Geister-Ausfahrt Simmering wurde ein 60.000 m2 großes Freizeitparadies. Um das gebührend zu feiern lädt die Stadt Wien zum großem, zweitägigen Eröffnungsfest mit buntem Musik-und Showprogramm und vielen Aktivitäten.

Celebration time in Favoriten! Die aus dem Verkehrsfunk wohl österreichweit bekannte „gesperrte Ausfahrt Simmering“ wurde von der Stadt Wien in einen 60.000 m2 großen Landschaftspark, dem Tangentenpark verwandelt. Mit einladenden Grün- und Freiräumen, coolen Sportangeboten und charmanten Wasserflächen wird der neue Landschaftspark zum ultimativen Freizeithighlight in Favoriten. Rechtzeitig zur Eröffnung vor den Sommerferien schmeißt die Stadt diesen Freitag und Samstag eine große Party!

„Aus einer betonierten und unbenutzten Autobahn-Abfahrt wurde eine blühende Natur-und Freizeitoase, wenn das kein Grund zum Feiern ist!“, freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima und lädt zum großen Eröffnungsfest: „Das wird ein großer Spaß für die ganze Familie!“.

Gratis Eis und buntes Showprogramm

Ab Freitag 11Uhr verwandelt sich das Gebiet in ein buntes Party-Areal mit Show-Acts, Live-Musik und zahlreichen Sportmöglichkeiten für die ganze Familie! Besonderes Extra: Für alle Kids mit Zeugnis gibt es gratis Eis!

Hier die Programmhighlights im Überblick:

Freitag 28.06.

12h Rolf Rüdiger & Robert Steiner

13h30 Meet&Greet mit Satansbratan

18h EsRAP

uvm.

Samstag 29.06.

13h Valiente & The Unicorns

14h30 Vienna Vikings Dance Team

17h NIDDL

uvm.

Dazu Fußball mit dem SV Wienerberg, Radverleih und Betreuung am neuen Pumptrack, Kinderschminken und vieles mehr.

Das gesamte Programm und alle Infos zum Fest auf wienwirdwow.at/tangentenpark

Umweltfreundliche Anreise

Das Areal befindet sich in der Quellenstraße 2 in Favoriten und verläuft unter der Tangente. Mit den Straßenbahnlinien 6 und 11 – Station Schrankenberggasse – ist das Areal öffentlich gut erreichbar.

Eine neue Radverbindung führt durch das Gelände und macht damit auch die umweltfreundliche Anfahrt auf zwei Rädern einwandfrei möglich.

So cool wird der neue Tangentenpark

Wo zuvor noch der Asphalt glühte, finden sich nun weitläufige Grünflächen für ein bequemes Picknick, ein eigens angelegter Teich samt charmanter Uferpromenade zum entspannten Schlendern und viele neue Bäume zum schattigen Verweilen.

Auch sonst gibt es im neuen Landschaftspark jede Menge zu entdecken: Von Outdoor-Fitness, Bocciaplatz und Pumptrack, über Fußball und Skating bis hin zu einem Abenteuerspielplatz mit Seilbahn und Klettergerüst ist auf dem Areal für alle etwas dabei.