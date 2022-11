Preisunterschiede zu Deutschland teils enorm

Tief ins Geldbörserl müssen Österreicher bei Drogerieprodukten greifen. Wie der aktuelle AK Online-Preismonitor zeigt, sind Preise für ein und dasselbe Produkt in Österreich um bis zu 121 Prozent teurer als in Deutschland.

Der Vergleich

Die Arbeiterkammer verglich dazu 116 Produkte in zehn Online-Super- und Drogeriemärkten in Österreich und in Deutschland. Hierzulande zahlt man für den Warenkorb durchschnittlich 529,64 Euro, bei unseren deutschen Nachbarn nur 406, 50 Euro. Während eine Bodylotion eines bekannten Herstellers in Deutschland 3,13 Euro kostet, ist die Lotion hier um 6,91 Euro erhältlich. Auch Pflaster haben einen schmerzhaften Preis: In Deutschland um 2,36 Euro erhältlich, in Österreich um 5,14. Das entspricht einen Preisunterschied von 118 Prozent!

Gut 84 Prozent der Waren – genau 98 der 116 Produkte – sind teurer als in Deutschland. Außerdem sind die Drogeriewaren in heimischen Online-Supermärkten günstiger als in den Online-Drogeriemärkten. Der durchschnittliche Preisunterschied liegt bei 14,6 Prozent. In Deutschland sind die Preise zwischen den Online-Super- und Online-Drogeriemarkt kaum spürbar.

Weitere Infos unter: https://www.arbeiterkammer.at/drogeriewaren