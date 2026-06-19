Leichte Begleiter für Alltag und Reisen

Ob auf dem Weg ins Büro, beim Wochenendausflug oder für spontane Termine nach Feierabend – viele Menschen wünschen sich praktische Begleiter, die funktional sind, ohne dabei zur Last zu werden. Genau hier setzt das Berliner Label Ucon Acrobatics mit seiner neuen „Air Series“ an.

Ultraleicht für den mobilen Alltag

Die neue Kollektion wurde speziell für Menschen entwickelt, die viel unterwegs sind und Wert auf Flexibilität legen. Die Taschen und Rucksäcke bestehen aus einem besonders leichten Ripstop-Gewebe aus recycelten Textilien. Das Material überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht, sondern auch durch seine weiche Haptik. Anders als herkömmliche Ripstop-Stoffe verzichtet es auf das typische Rascheln und bleibt dennoch robust und wasserabweisend.

Die Modelle der Air Series sollen sich unkompliziert an unterschiedliche Alltagssituationen anpassen – egal ob in der Stadt, auf Reisen oder zwischen mehreren Terminen.

Platzsparend verstaut, schnell einsatzbereit

Zum Sortiment gehören verschiedene Taschen und Rucksäcke, darunter der Tristan Backpack, die Leander Bag oder die Alrik Belt Bag. Besonders praktisch: Einige Modelle lassen sich in ihre eigene integrierte Tasche zusammenfalten und auf ein Minimum reduzieren.

Dadurch finden sie problemlos Platz im Handgepäck, Koffer oder in einer größeren Tragetasche und stehen jederzeit als zusätzlicher Stauraum zur Verfügung. Die Kollektion verbindet damit Funktionalität mit einem minimalistischen Designansatz.

Textilabfälle als Rohstoff

Neben dem Fokus auf Mobilität setzt Ucon Acrobatics verstärkt auf nachhaltige Produktionsmethoden. Das Unternehmen verarbeitet Textilabfälle zu neuen Materialien und verfolgt damit einen kreislauffähigen Ansatz. Nach eigenen Angaben bestehen die Taschen und Rucksäcke inzwischen aus bis zu 95 Prozent recycelten Textilabfällen innerhalb der verwendeten Textilbestandteile.

Durch die Aufbereitung der Alttextilien zu hochwertigem PET-Granulat und den Einsatz eigens entwickelter Materialien sollen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien rund 35 Prozent der CO₂-Emissionen eingespart werden.

Ressourcenschonende Herstellung

Auch bei der Produktion setzt das Unternehmen auf umweltschonende Verfahren. Spezielle Färbetechniken reduzieren laut Hersteller den CO₂-Ausstoß um bis zu 50 Prozent, den Einsatz von Chemikalien um 80 Prozent und den Wasserverbrauch um bis zu 90 Prozent.

Das Berliner Label plant, seine gesamte Produktion schrittweise auf diese nachhaltigen Verfahren umzustellen und möchte damit auch andere Unternehmen der Branche zu einem Umdenken bewegen.

Berliner Design mit internationaler Reichweite

Ucon Acrobatics wurde 2001 gegründet und entwickelt seine Produkte in Berlin. Im Mittelpunkt stehen zeitlose, funktionale Designs für den urbanen Alltag. Als B-Corp-zertifiziertes Unternehmen verfolgt die Marke das Ziel, hochwertige Produkte mit möglichst geringem ökologischen Fußabdruck herzustellen.

Heute werden die Taschen und Rucksäcke des Unternehmens in mehr als 1.000 Geschäften in 34 Ländern verkauft. Mit der neuen Air Series bleibt die Marke ihrer Philosophie treu: minimalistisches Design, hohe Alltagstauglichkeit und ein möglichst nachhaltiger Umgang mit Ressourcen.