Herwig Straka, Turnierdirektor des Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle schenkte 50 Jugendlichen einen unvergesslichen Sportnachmittag.

Gemeinsam mit dem Verein Springboard wurden Tickets an Jugendliche von von Hands on Mentoring, Jugend am Werk, Tralalobe Haus Josefstadt, Play together now, Interface Wien und Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks verschenkt.