22 Laufbewerbe mit Tausenden Teilnehmern und strahlenden Gesichtern: Die Bilanz des Laufjahres könnte nicht besser sein. Und „Wien läuft 2024“ des ASKÖ-WAT-Wien steht schon in den Startlöchern.

Zwei Abschluss-Bewerbe krönten das „Wien läuft“-Jahr. Zum einen der Laufevent am Nationalfeiertag in der Prater Hauptallee: 250 Teilnehmer genossen bei strahlendem Wetter den sportlichen 26. Oktober. Nummer zwei war der allseits beliebte Movemberlauf am 18. November. Hier geht es jedes Jahr um die Prostata-Früherkennung bei Männern, daher wird mit Bärten gelaufen. So auch diesmal am Otto-Wagner-Areal im 14. Bezirk. Lachende Gesichter mit kreativen Moustachen erkundeten die Wege zwischen den Pavillons am Steinhof.

Bewerbe 2024 schon online

Nach der Laufsaison ist vor der Laufsaison. In diesem Sinne hat der ASKÖ-WAT-Wien bereits den Laufkalender fürs nächste Jahr online gestellt. Es sind wieder mehr als 20 Lauf- und Nordic-Walking-Bewerbe im Programm – auch gemeinsame Wertungen wird es geben. Und nicht zu vergessen: Im Frühjahr startet wieder das Wien-läuft-Lauftraining für Anfänger und Fortgeschrittene. So wird man spielend fit für die neue Saison.

Alle Informationen gibt es unter www.wienlaeuft.at oder auf Facebook und Instagram.

Großes Bild oben: ASKÖ-WAT Wien