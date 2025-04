Authentisch Thai: Wiens erste Thai SELECT-Tour mit Gusto Guerilla

Wer die Vielfalt thailändischer Küche liebt oder sie endlich authentisch erleben möchte, sollte sich den 10. Mai fett im Kalender markieren. Denn an diesem Samstag lädt die Gusto Guerilla zur ersten “Authentic Thai Taste-Tour” durch Wien – und das mit einem ganz besonderen Qualitätsversprechen: dem renommierten Thai SELECT-Gütesiegel.

Dieses Siegel wird weltweit an Restaurants und Produkte vergeben, die durch authentische Rezepte, traditionelle Zubereitung und hochwertige Zutaten überzeugen. Zehn dieser ausgezeichneten Lokale öffnen ihre Türen für eine kulinarische Entdeckungsreise quer durch die Stadt – ein Genussmarathon von 11 bis 18 Uhr!

„Hast du heute schon Reis gegessen?“

In Thailand ist diese Frage mehr als nur eine Floskel – sie ist ein liebevoller Ausdruck von Gastfreundschaft und Miteinander. Genau diesen kulturellen Geist will die Gusto Guerilla mit ihrer Tour erlebbar machen. Statt steifer Gourmet-Veranstaltung erwartet die Besucher eine lockere, selbstgeführte Food-Tour, bei der in jedem Lokal kleine Kostproben serviert werden – perfekt zum Probieren, Teilen und Staunen.

Ob das elegante Patara Fine Thai Cuisine, das hippe Kao Soi Thai Bistro, die kreative Sip Song Bar oder das bodenständige All Reis im 15. Bezirk – jedes der teilnehmenden Lokale ist ein kulinarischer Botschafter Thailands mitten in Wien.

Gastfreundschaft trifft Streetfood-Feeling

Onanood Phadoongvithee, Direktorin des Thai Trade Centers in Wien, bringt es auf den Punkt: „Diese Tour zeigt nicht nur, wie vielfältig Thai-Küche sein kann, sondern lädt auch dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und etwas Neues zu entdecken.“ Die Kooperation mit Gusto Guerilla verbindet Genuss, Bewegung und Kultur auf einzigartige Weise – zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis.

Großes Finale im Wiener Prater

Wer nach dem Streetfood-Walk noch Energie hat (oder einfach nicht genug von Thailand bekommt), sollte sich ab 19 Uhr ins Prater-Areal bei der Liliputbahn aufmachen. Dort steigt das große Finale: das Asia Music and Streetfood Festival, bei dem nicht nur weiter geschlemmt werden darf, sondern auch musikalisch einiges geboten wird.

Höhepunkt ist der Auftritt von AOF (Pongsak Rattanapong) – einem echten Superstar in Thailand – sowie der Amazing Chayo Band, die mit ihren Rhythmen thailändisches Lebensgefühl auf die Bühne bringt. Hier wird gegessen, getanzt und gefeiert – wie in Bangkok, nur eben in Wien.

Gusto Guerilla Thai SELECT-Tour 10. Mai 2025

Tour: 11:00 – 18:00 Uhr

Party: ab 19:00 Uhr, Prater (Liliputbahn-Areal)

Tickets und Lokalliste: www.gustoguerilla.at