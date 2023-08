Thaliastraße ist jetzt attraktiver Klimaboulevard

„Raus aus dem Asphalt!“ wird derzeit groß geschrieben – und Plätze und Straßen in ganz Wien entsiegelt, begrünt und gekühlt. Durch und durch gelungen wurde auch die Thaliastraße umgestaltet und zeigt sich ab jetzt klimafit!

Thaliastraße als neue Flaniermeile

180 Bäume, 37 Nebelstelen und zahlreiche Mikrofreiräume – die beliebte Geschäftsstraße in Ottakring wurde unter Einbeziehung der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger großzügig umgestaltet. Bis zu sechs Meter breite Gehsteige laden zum Flanieren ein – ein großes Plus für die Aufenthaltsqualität ist außerdem die deutliche Verkehrsberuhigung und Attraktivierung zahlreicher Seitengassen. So punkten die Kreitnergasse, Lambertgasse und Pfenninggeldgasse im Kreuzungsbereich mit der Thaliastraße ab sofort mit kleinen „Pocketparks“ bei den Bewohner*innen. Die drei Seitengasse wurden zu Sackgassen und bieten mit neuen Bäumen, Sitzmöglichkeiten im konsumfreien Raum und Wasserelementen sowohl Abkühlung an heißen Tagen als auch Platz zum Verweilen.

Wien zu Fuß

Wiens neu gestaltete Plätze lassen sich gut zu Fuß entdecken. Für die zurückgelegten Schritte erhalten Nutzer*innen der Wien-zu-Fuß- App monatlich ein kleines Geschenk.

Alle Infos auf: www.wienzufuss.at