Theater an der Wien: Der Countdown läuft

In wenigen Wochen ist es soweit: Das generalsanierte Theater an der Wien öffnet wieder seine Türen für das Publikum. Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in einem historisch gewachsenen, aber modernisierten Rahmen.

Das Theater an der Wien, das 1801 eröffnet wurde, hat in den letzten zwei Jahren eine umfassende Generalsanierung erfahren. Die letzte große Renovierung fand 1962 statt, und nach rund 60 Jahren wurde nun erneut ein umfassender Modernisierungsprozess eingeleitet. Neben dem Ronacher und dem Raimund Theater gehört das Theater an der Wien zu den Vereinigten Bühnen Wien. Die Sanierungsarbeiten begannen im Frühjahr 2022 und wurden unter strengen Denkmalschutzvorgaben durchgeführt

Moderne Technik für neue Erlebnisse

Die letzte Sanierung des Aufführungsorts erfolgte 1962. Seitdem hat sich viel verändert, und besonders die Modernisierung der Technik war notwendig. Die Installation der Bühnentechnik, einschließlich Licht und Ton, ist eine sensible und äußerst komplexe Angelegenheit. Aus diesem Grund werden vorerst konzertante Aufführungen durchgeführt. Ab dem neuen Jahr werden dann wieder szenische Produktionen auf der Bühne zu erleben sein.

Das Strauss- Jahr 2025

Zum Auftakt wird am 18. Januar 2025 die Sxtrauss-Operette „Das Spitzentuch der Königin“ präsentiert, die gleichzeitig das Strauss-Jahr einläutet.

Auftakt im Oktober

Am 12. Oktober findet der Festakt zur Eröffnung statt, bei dem die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Petr Popelka und der Arnold Schoenberg Chor zu hören sein werden. Abends steht „Idomeneo“ von Mozart auf dem Programm, musikalisch geleitet von David Bates, mit den Wiener Symphonikern und dem Arnold Schoenberg Chor.

Informationen zu bereits gebuchten Tickets

Für Informationen zu bereits gebuchten Tickets der szenischen Produktionen von W. A. Mozarts Idomeneo, Robert Schumanns Das Paradies und die Peri sowie Pierangelo Valtinonis Familienoper Der kleine Prinz besuchen Sie bitte die Website www.theater-wien.at oder wenden Sie sich an alle Vorverkaufsstellen. Telefonisch erreichen Sie den Ticketservice unter 01/58885-111.