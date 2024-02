Therme: Am Valentinstag einfach mal abtauchen

Das Fest der Liebe am 14. Februar nähert sich in großen Schritten. Anlässlich des Valentinstags hält die Therme Wien für alle Liebenden wieder zahlreiche Angebote und Geschenkideen in Form von Gutscheinen bereit.

Das Verschenken von Thermengutscheinen erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit. Die Therme Wien bietet auch heuer zum Valentinstag am 14. Februar attraktive Geschenkideen und exklusive Angebote, um zu entspannen und Stunden zu zweit zu genießen.

Der „Relax! Tagesurlaub für zwei“ richtet sich an all jene, die keine Blumen, sondern gemeinsame Zeit schenken wollen. Der Kurzurlaub in der Therme Wien startet relaxed – ganz ohne Anstellen beim Check-in am Front-Desk der Therme. Wichtiger Wohlfühlaspekt ist die Badetasche gefüllt mit Leih-Bademantel, Badetüchern sowie Badeschuhen. Den Aufenthalt dieses exklusiven Tagesurlaubs für zwei rundet eine im Angebot inkludierte Champagnerflasche, im Wert von 98 Euro, ab. Das „Relax!“-Package zum Preis von 192 Euro für zwei Personen ist unter http://www.thermewien.at/smartbooking bis 14. Februar 2024 erhältlich.

Der Champagnergutschein ist in Verbindung mit einem Relax! Tagesurlaub bis 30. September 2024 einlösbar. Eine Reservierung für den Wunschtermin ist erforderlich online unter https://www.thermewien.at/shop/reservierungen/relax-tagesurlaub oder telefonisch unter 01 68009-9600.

Das Valentinstags-Ticket

Ein Thermenaufenthalt am Valentinstag ist nach einer kurzen, intensiven Faschingssaison genau das Richtige, um in angenehmer Atmosphäre, wohltuendem Thermalwasser und einer großzügigen Saunalandschaft zu erholen und Kraft zu tanken. Das Valentinstags-Ticket um nur 38 Euro (statt 47 Euro) pro Person beinhaltet zusätzlich zum vierstündigen Thermenaufenthalt ein Kästchen, ein kuscheliges Leih-Badetuch sowie einen 10 Euro Kulinarik-Gutschein für das Thermenrestaurant.

Das Ticket ist ausschließlich am 14. Februar 2024 gültig, es ist bis 14. Februar 2024 online unter www.thermewien.at/smartbooking buchbar oder vor Ort erhältlich.

Geschenkidee: „Zeit zu zweit“



Rund um den Valentinstag ist das romantische Entspannungs-Package „Zeit zu zweit“ eine Geschenkidee mit Überraschungseffekt. Diese beinhaltet eine 50-minütige klassische Massage sowie eine wärmende, besonders für Rücken und Beine wohltuende Stempelmassage. Abgerundet wird der Aufenthalt mit einem Glas Sekt und das alles mal zwei. Dieses Valentinstags-Massageangebot für zwei Personen ist von 1. bis 14. Februar 2024 zum Preis von 139 Euro (statt 173 Euro) erhältlich und mit einer Preisbindung von einem Jahr fünf Jahre einlösbar.

Eine Reservierung für den Wunschtermin online unter https://www.thermewien.at/shop/reservierungen/massagen oder telefonisch unter 01 68009-9600 wird empfohlen.