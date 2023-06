Therme Wien-Angebot: Feels like Summer!

Ins Wasser köpfeln, Sonne tanken oder einfach nur auf der Liege entspannen – mit dem Sommertarif der Therme Wien wird Erholung leichtgemacht.

Für das ultimative Summer-Feeling muss man gar nicht erst in den Flieger steigen, auch eine Auszeit in der Therme Wien fühlt sich gleich nach Urlaub an. Indoor wie outdoor gibt es verschiedenste Pools, die zu einem Sprung ins kühle Nass einladen. Und wem es im Freien noch nicht heiß genug ist, den bringt spätestens der großzügige Saunabereich ins Schwitzen.

Mit dem Top-Angebot der Therme Wien steht einem Kurzurlaub nichts mehr im Wege – bis 31. August gelten die vergünstigten Sommertarife, egal bei welchem Wetter:

Montag–Sonntag & Feiertage:

Tageskarte Erwachsene 29,50 Euro statt 35,50 Euro

Tageskarte Jugendliche (8–14 Jahre) 19,70 Euro statt 22,10 Euro

Tageskarte Kinder (3–8 Jahre) 18,70 Euro statt 21,10 Euro

Packages für Genießer

Mit dem „Sommer-Genuss-Ticket“ erhält man Zugang zu einem eigenen, exklusiven Liegebereich – den Genuss-Terrassen. Um nur 49 Euro bekommen die Gäste einen garantierten Tagesthermeneintritt mit Kästchen, eine reservierte Liege mit Schirm im exklusiven Liegebereich, ein Leih-Badetuch für den Tag und einen 20 Euro Gutschein für Thermenkulinarik.

Bei wem Entspannung an oberster Stelle steht, der gönnt sich das „Sommer-Wohlfühl-Ticket“ um 72 Euro: Hier sind neben einer Tageskarte für die Therme mit Kästchen auch eine wohltuende 25-minütige Aloe Vera-Sommermassage, ein Leih-Badetuch und erfrischende Kulinarik in Form eines 10 Euro Gastrogutscheines inkludiert.

Seinen Thermenbesuch gleich online buchen: shop.thermewien.at