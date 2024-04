Therme Wien: Was für ein Spaß beim Bademanteltag

Am 2. Mai ist wieder Wiener Bademanteltag in der Therme Wien. Das heißt: Ab 16 Uhr gilt freier Eintritt für alle, die im Bademantel kommen. Das Comedy-Duo Dr. Bohl sorgt heuer für Stimmung vor Ort.

Es heißt es wieder „Bademantel an und ab in die Therme Wien“, denn zum bereits fünften Mal findet am 2. Mai der diesjährige Motto-Thementag statt. Wer an dem Tag in dem beliebten Bekleidungsstück anreist, erhält ab 16 Uhr gratis Eintritt. Gastgeberin Nicole Solchinger, Leitung Therme & Treatments dazu: „Wir freuen uns auf heitere und gut gelaunte Gäste, die diesen Bademanteltag gemeinsam mit uns feiern und einen fröhlichen Thermentag bei uns verbringen.“

Der fünfte Wiener Bademanteltag soll Wien-weit gute Stimmung verbreiten. Die dem Bademantel und Thermenerlebnis fröhnenden Gäste erhalten für ihre Social Media Communities auch eine Bühne und können den beliebten Selfie-Spot im Garten der Therme Wien für originelle und humorvolle Fotos oder Reels nutzen. All jene, die auf Social Media ihre Selfies mit Hashtag #lifeisbetterinabademantel und #wienerbademanteltag teilen, werden auf dem Instagram Kanal der Therme Wien gezeigt.

Spaß und Stimmung

„Life is better in a Bademantel“ – am 2. Mai wird das zum Motto der Wiener. Die im Bademantel anreisenden Gäste verbreiten in der Stadt und in der U-Bahn Thermenflair und positive Stimmung. Um den Gästen auch gute Stimmung vor Ort zu bieten, lädt die Therme Wien heuer Dr. Bohl für ein „Meet & Greet im Bademantel“ ein. Das Comedian-Geschwisterpaar wurde ursprünglich bekannt durch ihren Social-Media-Kanal, mittlerweile stehen sie auf der Kabarettbühne, übertragen live vom Opernball und sind dieses Jahr zum ersten Mal am Bademanteltag der Therme Wien.

Gourmets und Gourmands können sich auf die im Cocktail-Van frisch gemixten „Bademantel-Cocktails“ freuen. Zur Auswahl stehen der „Fruity-Bademantel“ (alkoholfrei um 5,90 Euro) und der „Bademantel-Sunset“ (alkoholisch um 6,90 Euro). Erhältlich von 16 Uhr bis 21 Uhr beim Cocktail-Van oder im Solebecken im Außenbereich. Zudem stehen wieder zwei beliebte Gerichte zum Motto-Preis auf der Karte. Einerseits der Cheese-Burger mit Crunchy Fries um 9,90 Euro statt 15,90 Euro andererseits das vegane Kichererbsen-Curry mit Basmatireis um 8,90 Euro statt um 11,90 Euro. 10 Prozent Rabatt gibt es am Bademanteltag auf alles im Thermenshop.

Bademantel als Geschenk

Freuen können sich auch heuer wieder all jene Gäste, die für den 2. Mai 2024 einen „Relax! Tagesurlaub“ buchen (www.thermewien.at/relax-tagesurlaub). Sie erhalten einen hochwertigen Bademantel von „Le Stoff“ im Wert von 79,90 Euro als Geschenk. Die in der Relax Lounge ausgestellten Modelle können in der gewünschten Größe und Farbe gratis bestellt werden.

Der Wiener Bademanteltag endet um 22 Uhr, wenn die Therme Wien schließt, Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21:40 Uhr.

Weitere Informationen zur Teilnahme am Wiener Bademanteltag unter www.thermewien.at/bademanteltag