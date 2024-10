Tierfriedhof Wien: Naturgräber für Hund, Katz & Co

Der Tierfriedhof Wien erweitert sein Angebot und ermöglicht ab sofort die Beisetzung von Haustieren in Naturgräbern. Eingebunden in den Kreislauf der Natur finden die treuen Begleiter ihre ewige Ruhe in einer idyllischen Umgebung.

Dabei handelt es sich um liebevoll bepflanzte Grabflächen ohne Grabeinfassungen, Grabsteine und Dekorationen. Tierbesitzer haben dadurch eine naturnahe und zugleich würdevolle Möglichkeit, ihre geliebten Tiere in einer friedlichen Umgebung zur letzten Ruhe zu betten.

Neue Naturgrabanlagen

Die neuen Naturgräber umfassen 113 Gräber, die Platz für bis zu 226 Tiere bieten. Diese Gräber sind für maximal zwei Tiere pro Grab ausgelegt, abhängig von deren Größe. Angelehnt an das „Wiener Naturgrab“ bieten Bestattungsstätten eine naturnahe Beisetzungsform für Urnen und Särge. Ausschließlich vollständig abbaubare Materialien sind beizusetzen. Auf klassische Grabeinfassungen und Grabsteine wird verzichtet, stattdessen können persönliche Inschriften auf Gedenktafeln an einem Granitblock angebracht werden.

Wertschätzung für Umwelt

Die Gräber wurden von der Gärtnerei der Friedhöfe Wien bepflanzt. Verschiedene Sträucher, Stauden und Bodendecker wie Fünffingerstrauch, Lavendel, Rosen und Pampasgras sorgen für eine harmonische und natürliche Atmosphäre. „Die neuen Naturgräber am Tierfriedhof Wien sind ein Musterbeispiel für eine umweltbewusste und respektvolle Bestattungskultur. Sie bieten den Wienern eine naturnahe Möglichkeit, ihre geliebten Haustiere in einer friedlichen Umgebung zu beerdigen. Dieses Angebot unterstreicht unser Engagement für eine grüne und lebenswerte Stadt“, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

Bereits seit 2018: Mensch-Tier-Gräber

Eine besondere Form der Tierbestattung ist seit einigen Jahren am Friedhof Feuerhalle Simmering möglich. In den Mensch-Tier-Gräbern können Urnen mit Menschen- und Tieraschen gemeinsam beigesetzt werden, sodass verstorbene Haustiere wieder mit ihren Besitzern vereint werden. Der Trend zur naturnahen Beisetzung ist bereits seit Jahren spürbar. Mittlerweile gibt es auf sieben Friedhöfen der Friedhöfe Wien Naturbestattungsangebote wie Waldgräber, Familienbäume, Regenwasserurnen oder das bereits erwähnte Wiener Naturgrab.

Tierfriedhof Wien

Friedhöfe Wien