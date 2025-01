Tiergarten: Bei kleinen Antilopen gibt es große Neuigkeiten

Was für eine erfreuliche Nachricht: Zum ersten Mal in der Geschichte des Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Kirk-Dikdiks.

Bereits 2014 sind die entzückenden Antilopen in eine historische Anlage im Tiergarten Schönbrunn eingezogen. Kürzlich kam nun ein weibliches Jungtier zur Welt. Kirk-Dikdiks gehören zu den kleinsten Antilopen Afrikas. Ausgewachsen wird das junge Dikdik gerade einmal die Größe eines Feldhasen erreichen. „Wer so klein ist, hat in der Wildbahn viele Feinde. Doch Dikdiks haben einen ausgezeichneten Seh-, Hör- und Geruchssinn. Außerdem sind sie durch ihr braunes Fell im hohen Gras bestens getarnt. Vom Jungtier ist bei uns im Tiergarten mitunter nur die charakteristische Schnauze im Heu erkennbar“, erläutert Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Bei Kirk-Dikdiks ist die bewegliche Nase rüsselartig verlängert und aufblähbar. Sie spielt in den heißen Steppen Afrikas eine wichtige Rolle bei der Regulation der Körpertemperatur. Zum Schutz vor Hitze kühlen die Tiere das Blut in ihren Nasengängen ab.

Nachwuchs lange erwartet

Im Tiergarten Schönbrunn wurde über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet, geeignete Zuchttiere zusammenzustellen, die für Nachwuchs sorgen können. „Dass Weibchen und Männchen gemeinsam gehalten werden, bedeutet nicht automatisch, dass diese sich auch fortpflanzen. Es muss auch die Chemie stimmen. Umso erfreulicher ist es, dass unsere Dikdiks für Nachwuchs gesorgt haben. Das Jungtier ist ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für diese Art“, so Folko Balfanz, zoologischer Kurator im Tiergarten Schönbrunn.

Dikdiks verdanken ihren Namen übrigens ihrem Alarmruf. Entdecken die Tiere potenzielle Fressfeinde, stoßen sie einen Laut aus, der wie ein hochfrequentes „dsik-dsik“ klingt. Auch wenn die kleinen Antilopen eher dazu tendieren, sich im hohen Gras zu verstecken, können sie bei der Flucht beeindruckende Geschwindigkeiten erreichen. Dies bietet ihnen in den Busch- und Grassavannen Afrikas einen überlebenswichtigen Vorteil.

Tipp: Der Tiergarten Schönbrunn würde sich noch über Paten für die Kirk-Dikdiks freuen. Tierpatenschaften gibt es, je nach Paket, bereits ab fünf Euro pro Monat. Sie können online unter www.zoovienna.at/patenschaften abgeschlossen werden.