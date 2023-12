Tiergarten: Christkind zu Besuch bei den Bären

Zum Fressen gern hatten die Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn die vorweihnachtliche Überraschung, die ihnen ihr Tierpflegerteam bereitet hat: Einen Christbaum geschmückt mit Leckereien.

Da machten die Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn große Augen. Speziell für sie brachte das Christkind einen Weihnachtsbaum, der mit speziellen Leckereien geschmückt war.

Video: Tiergarten Schönbrunn

„Brillenbären sind Allesfresser. Den Hauptbestandteil ihrer Nahrung bilden Pflanzen und Früchte. Der Christbaum mit fressbarem Behang war eine nette Idee unseres Tierpflegerteams und sorgte bei den Brillenbären für längere Zeit für Beschäftigung“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Zahlreiche lebende Bäume wurden zur Schaffung einer naturnahen Umgebung gepflanzt (Stephan Hering-Hagenbeck)

Als Christbaum-Schmuck gab es Karotten-Lametta, Ringerl aus Paprika und Apfelscheiben. Die Schönbrunner Brillenbären sind wahre Karotten-Tiger. Zuerst wurde jeder Karotten-Lametta-Streifen akribisch vom Baum geholt, bis es schließlich der Christbaumspitze, einem Apfel, an den Kragen ging.

Tierische WG

Nicht nur ein einzelner Christbaum, sondern ein ganzer Klettergarten aus Baumstämmen wurde heuer bereits für die Brillenbären aufgestellt. Hering-Hagenbeck: „Nach 20 Jahren haben wir die 1.400 Quadratmeter große Anlage mit Unterstützung der Österreichischen Bundesforste neu gestaltet. Auch zahlreiche lebende Bäume wurden zur Schaffung einer naturnahen Umgebung gepflanzt.

Die Brillenbären-Brüder haben sich schon gut eingelebt und sind oft hoch oben in den Bäumen beim Klettern zu beobachten.“ Die Brillenbären bewohnen die Anlage nun gemeinsam mit Nasenbären. Die Interaktionen zwischen den beiden Tierarten sorgen für viel Abwechslung. Bei der Christbaum-Sause waren die Kleinbären jedoch nicht dabei. Sie blieben an diesem kalten Morgen lieber noch etwas länger in der Innenanlage.

Tipp: Der Tiergarten Schönbrunn hat im Dezember und Jänner täglich von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet, auch am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und Neujahr.

Weitere Infos unter www.zoovienna.at