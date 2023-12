Tiergarten-Kalender 2024: Glück hat zwölf Seiten

Kaum wird im Tiergarten Schönbrunn ein Jungtier geboren, legt sich Fotograf Daniel Zupanc sofort auf die Lauer. Die schönsten Aufnahmen präsentiert er alljährlich in seinem Tiergarten-Kalender.

Noch ist der neue Kalender „Tierbabys 2024. Schönbrunns süßeste Tierkinder“ erhältlich. „Ich bin immer auf der Jagd nach besonderen Momenten, beispielsweise wenn ein kleines Wasserschwein vergnügt in den Teich springt, die Ferkel bei den Turopolje-Schweinen miteinander durchs Gehege toben oder ein Wolfswelpe neugierig mit einem großen Blatt spielt. Auch Situationen, die die Fürsorge der Muttertiere für ihren Nachwuchs zeigen, verewige ich besonders gerne auf meinen Fotos“, so Zupanc. Das Cover erinnert an das heuer leider verstorbene Giraffen-Jungtier.

Mit seinem Kalender bringt der Tiergartenfotograf die tierischen Lieblinge des Zoos in die Wohnzimmer der Menschen – und gleichzeitig auch dessen Artenschutzbotschaft. „Jedes der zwölf Kalenderblätter zeigt ein Jungtier, das uns nicht nur große Freude, sondern auch große Hoffnung bereitet. Jedes für sich ist ein kleines Wunder, welches allerdings auch seine Elterntiere und uns vor eine neue individuelle Herausforderung stellt. Denn auch in der Natur ist das Überleben keine Selbstverständlichkeit und viele Tierarten sind zusätzlich stark gefährdet. Unsere Bewohner im Tiergarten begeistern für die faszinierende Welt der Tiere und führen uns vor Augen, was es zu schützen gilt. Dafür geben wir jeden Tag aufs Neue unseren vollen Einsatz!“, unterstreicht Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Der A3-Kalender „Tierbabys 2024. Schönbrunns süßeste Tierkinder“ ist um 17,90 Euro im Tiergarten Schönbrunn, im Onlineshop des Zoos unter www.zoovienna.at/shop und im Buchhandel erhältlich.