Der Tag der Liebe im Tiergarten Schönbrunn

Liebe liegt in der Luft, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Tieren. Der Tiergarten Schönbrunn feiert den Valentinstag mit einem Sonderangebot und einer romantischen Führung. Mit dem Kennwort „Valentinstag“ erhalten alle Paare zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 26 Euro.

Kostenlose Führung

Valentinstag ist ein Tag, an dem Menschen ihre Zuneigung und Liebe füreinander zeigen. Aber was ist mit den Tieren? Obwohl sie nicht in der Lage sind, ihre Gefühle auf die gleiche Weise auszudrücken wie wir Menschen, zeigen sie auf ihre eigene Art und Weise Zuneigung füreinander.

Um das zu veranschaulichen bietet der Tiergarten Schönbrunn am 14. Februar um 14 Uhr eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere an. Genauer genommen die des Nördlichen Felsenpinguins. Das Besondere am Liebesleben dieser Pinguine: Sie leben (die meiste Zeit) monogam, anders als bei vielen anderen Säugetieren.

Romantik bei den Felsenpinguinen

Die Tierpfleger haben schon jetzt für Romantik gesorgt. Eine Portion Krill, kleine Krebstierchen, wurde in einer Herzform eingefroren. Der rote Rübensaft verlieh der Valentinstagsüberraschung die passende Farbe. Das g’schmackige Herz wurde sofort verputzt und jetzt geht es ab an die Paarung, denn Mitte Februar beginnt bei den Felsenpinguinen die Paarungszeit. Der Tiergarten Schönbrunn zählt zu den wenigen Zoos weltweit, wo es jedes Jahr Nachwuchs gibt!