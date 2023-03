Tierisches zum Vorlesetag 2023

Am 23. März wird in ganz Österreich wieder vorgelesen. Jeder kann mitmachen. Live oder Online. In Kaffeehäusern, Thermen, Buchhandlungen, Kindergärten oder zu Hause im Wohnzimmer. Auch thematisch gibt es wieder eine breite Themenwelt zu entdecken. Gerade bei Kindern sehr beliebt sind Tiergeschichten.

Eine Schildkröte steht etwa im Mittelpunkt von Schwimm, kleine Emy. Autorin Jana Grabner liest am 23. März ab 14 Uhr in der Thalia-Buchhandlung auf der Mariahilfer Straße aus ihrem Tierbuch für Kinder vor.

Vorlesestunde lauschen und Schildkröten basteln

Das Buch Schwimm, kleine Emy begleitet die Schildkröte Emy in ihrem aufregenden ersten Lebensjahr. Kinder erfahren Interessantes über das Leben von Schildkröten. Im Anschluss um 15 Uhr können sie mit der Autorin und Kunstpädagogin Jana Grabner kreativ werden. Am Programm steht: Schildkröteneier aus Ton basteln und Papier mit einem Schildkrötenstempel verzieren.

Jana Grabner hat Design, Illustration und Kunst in Graz, der Schweiz und Dänemark studiert. Mit ihren harmonischen, von Pflanzen und Tieren bevölkerten Illustrationen möchte sie Interesse wecken und ein breiteres Wissen über die Natur vermitteln. Für die Arbeit an diesem Buch hat Jana Grabner junge Europäische Sumpfschildkröten in einem großen Aquarium aufgezogen und beobachtet.

Verwandlung in ein Ungeziefer

Das Tschechische Zentrum Wien nimmt am 23. März zum ersten Mal am Österreichischen Vorlesetag teil. Unter dem Motto Die Verwandlung dreht sich alles um die gleichnamige Kurzgeschichte das vor 140 Jahren in Prag geborenen Schriftstellers Franz Kafka.

Das Thema Die Verwandlung wurde gewählt, weil wir uns unser Leben lang im steten Wandel befinden und auch die ganze Welt sich ständig verändert.

Um 10 Uhr finden Lesungen für Kinder bis 12 Jahre statt. Texte, Gedichte, Kurzgeschichten oder sogar kleine Theateraufführungen in deutscher Sprache stehen auf dem Programm. Die kleinen Sprachkunstwerke stammen aus einer offenen Einreichung. Nach einer Erfrischungspause lesen alle ab 13 Jahren, die von Groß und Klein eingereichten Texte.

An der Veranstaltung wird auch die Schriftstellerin Rhea Krčmářová teilnehmen und aus ihrem neuen Roman Monstrosa, der im Sommer erscheint, vorlesen.