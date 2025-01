TierQuarTier: Zweite Chance für Vierbeiner in Not

Das Jahr 2024 brachte viele Herausforderungen für Wiens Tiere in Not. Über 2.600 Tiere fanden im TierQuarTier Wien Schutz, oft in erschütterndem Zustand. Doch hinter jedem geretteten Leben steht eine Geschichte von Stärke, Mut und Hoffnung. Gemeinsam mit der Tierschutzombudsstelle Wien teilt das TierQuarTier Wien die beeindruckendsten Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie wichtig Tierschutz ist.

Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau, und Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien, sind sich einig: „Jedes gerettete Tier zeigt uns, dass auch ausweglos erscheinende Situationen eine glückliche Wendung nehmen können.“ Die Geschichten aus 2024 zeigen, wie wichtig eine starke Gemeinschaft im Tierschutz ist.

Von Schmerz zu Glück: Hopes und Lunas Geschichten

Geschichten wie jene der Shar-Pei-Hündin Schneewittchen, die hochträchtig ausgesetzt wurde, berühren tief. Trotz widriger Umstände brachte sie im TierQuarTier ihre Welpen zur Welt und fand ein liebevolles Zuhause. Diese Schicksale stehen stellvertretend für viele Tiere, die durch schnelle Hilfe eine zweite Chance erhalten. Der Kater Hope wurde verletzt und in einer Transportbox ausgesetzt gefunden. Dank medizinischer Versorgung konnte er trotz der Amputation eines Beines überleben. Heute genießt er ein glückliches Leben bei einer fürsorglichen Familie. Luna, eine schwer verletzte Katze mit gebrochenem Kiefer und Lungenblutung, kämpfte sich nach mehreren Operationen ins Leben zurück. Ihre Geschichte mahnt Katzenhalter, Fenster und Balkone zu sichern, um gefährliche Unfälle zu verhindern – eine gesetzliche Pflicht in Wien.

Tierschutz als Herzstück einer verantwortungsvollen Gesellschaft

Das TierQuarTier Wien ist mehr als ein Tierheim. Es bietet auf 9.700 m² Platz für bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und viele Kleintiere. Hier werden Tiere medizinisch versorgt und liebevoll betreut, bis sie ein neues Zuhause finden. Die Tierschutzombudsstelle Wien setzt sich derweil für strengere Kontrollen und Aufklärung ein, um Tierquälerei zu verhindern. Fälle von Tiermisshandlung sollten unverzüglich gemeldet werden. Denn: „Das Aussetzen von Tieren ist keine Lösung, sondern eine Straftat“, warnt Eva Persy. Wer helfen möchte, kann sich über das TierQuarTier Wien engagieren oder auf eine verantwortungsvolle Haltung achten. So schenkt man Hoffnung – für Tiere und Menschen gleichermaßen.

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101

1220 Wien

www.tierquartier.at