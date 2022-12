Tipp #84: Kurz vor Geschäftsschluss einkaufen

Wer sich etwas Geld sparen und dabei trotzdem noch an seine Lieblingsprodukte kommen möchte, der sollte unbedingt kurz vor Geschäftsschluss einkaufen gehen. Denn oft bieten Geschäfte zu diesem Zeitpunkt besonders günstige Angebote an um sich von noch nicht verkauften Produkten zu trennen.

Gerade bei Bäckereien , Gemüseläden oder Supermärkten kann man das beste aus der Situation machen und seine Lieblingsprodukte zu günstigen Preisen erhalten. Da die Produkte noch nicht verderben, eignen sie sich hervorragend für das Einfrieren und somit lassen sie sich über mehrere Wochen hinweg genießen.

Auch am Samstag empfiehlt sich dieser Tipp, denn viele Geschäfte haben am Sonntag geschlossen und die Ware kann am Montag nicht mehr verkauft werden.