In ganz Wien gibt es günstige Frühstücksaktionen. Damit kann man sich gegenüber einem regulären Frühstück eine Menge Geld sparen. Auch in zahlreichen Konditoreien und Cafes gibt es solche Angebote. Ein Bespiel dafür ist die Konditorei 15 süße Minuten mit Standorten auf der Wieden und in Mariahilf. Dort gibt es beispielsweise das „Arme Wiener“ Frühstück. Handsemmel, Butter und Marmelade inklusive Heißgetränk um 3,90€.