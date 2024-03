Mit Gottes Segen: Toni Faber wird Austria-Mitglied

Toni Faber, Dompfarrer des Wiener Stephansdoms, entschloss sich wie viele andere Veilchen dazu, eine Austria-Mitgliedschaft abzuschließen.

Aktuell hält die Austria erstmals in der Geschichte bei 7.500 Mitgliedern, allein in der letzten Woche sind 102 dazugekommen. Einer davon ist ausgesprochen bekannt. Der Dompfarrer des Wiener Stephansdoms. Toni Fabers Herz schlägt Violett: „Die Stimmung in unserem Stadion, die Euphorie, die Choreos ausgehend von unserer Ost – all das hat mich zu einem glühenden Austrianer reifen lassen. Genau jetzt ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, diese Mitgliedschaft abzuschließen. In der Quali-Gruppe gehts ans Eingemachte, dem gilt jetzt der volle Fokus.“

Zum Einstand wurde dem neuen Mitglied ein von Harald Zagiczek und Kurt Gollowitzer das Trikot mit der Nummer 8 überreicht.

Fanfreundliche Preise

In der Qualigruppe setzt die Austria unter dem Motto „Gemma Austria schauen!“ auf fanfreundliche Preise: Bei allen fünf Heimspielen sind Tageskarten bereits ab 14 Euro (Kind bis 15. Geburtstag), 22 (ermäßigt) bzw. 26 Euro (Vollpreis) erhältlich – inklusive Familien-Programm rund um die Generali-Arena. Bis jetzt waren bei jedem Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison über 10.000 Zuschauer in der Generali-Arena, der Zuschauerschnitt liegt bei 12.600.

