Die Top 5 für die Wahl zur Miss & Mister Austria stehen fest

Mission Austria Academy, Fotoshootingreise und das Grande Finale: Bei den Kandidatinnen und Kandidaten zum Titel „Miss und Mister Austria 2023“ steigt die Nervosität.

Mit insgesamt zehn glücklichen Finalistinnen und Finalisten steht nun die nächste Etappe bevor, die sie mit Freude und Begeisterung angehen dürfen.

Mission Austria Academy

Im Single-Hotel AVIVA herrschte vergangene Woche eine Mischung aus Spannung, Glamour und unvergesslichen Momenten, als das Team der Mission Austria zusammen mit 18 talentierten Kandidatinnen und Kandidaten und Coaches die Szene betrat. Der Anlass für diesen aufregenden Auftritt war die hochkarätige Mission Austria Academy – ein Missen- und Mister-Trainingscamp, das darüber entscheiden sollte, wer am 29. Juni in Wien beim großen Finale antreten darf.

Starfriseur Dieter Ferschinger sprach in der Mission Austria Academy über die neuesten Stylingmethoden, das Team der österreichischen Staatsmeisterin Bereich Make-Up, Diana Mayrhuber zeigte professionelle Schminktipps, Vienna Fashion Week Organisatorin Elvyra Geyer war für das Catwalk-Training zuständing, Carolin Sedlak für das Moderationstraining, Georg Hochedlingerfür eine Social Media Schulung und last but not least übernahm Dr. Julia Schürz den rechtlichen Part zum Thema Copyright etc. Alles in allem hatten die jungen Damen und Herren ein volles Programm, in ihrer Freizeit genossen sie die Annehmlichkeiten des Viersterne Superior Hotels AVIVA.

„Es waren richtig tolle Tage mit viel Spaß und viel Know-How“, so Kerstin Rigger, „wir freuen uns schon jetzt auf den großen Event im Juni. Und möchten uns auch bei allen bedanken, die es nicht in die Finalrunde geschafft haben, ihr wart einfach großartig.“

Fotoshootingreise nach Montenegro

Am Mittwoch, den 24. Mai machen sich die Kandidatinnen und Kandidaten und unter anderem Kerstin Rigger, Dieter Ferschinger und Starfotograf Stefan Kokovic auf nach Tivat, Montenegro. Wann und wo wir die dort entstehenden Fotos zu Gesicht bekommen, ist noch offen.

Grande Finale & Jury

So richtig spannend wird es dann am 29. Juni, wenn das große Finale ansteht. Wer sich das Spektakel nicht entgehen will, sollte auf keinen den Live-Stream verpassen! Auch die große Jury freut sich schon auf die große Wahl.

Mit dabei:

Melisa Raouf, Finalistin Miss England und Miss England Bare Face winner 2022

Martina Reuter, Moderatorin, Mode-Expertin, Style-Coach

Evelyn Rillé, Miss Vienna 1984, Role-Model

Elvyra Geyer, Veranstalterin Vienna Fashion Week Dieter Ferschinger, Starfriseur, Haar-Experte

Stefan Kokovic, Fotograf & Visual Artist

Martino, Internationales Männer-Model, Role-Model

Kerstin Rigger, Mastermind und Inhaberin Mission Austria

Sabine Biasutti, Inhaberin Body & Soul Modelagentur

Hier die Kandidatinnen und Kandidaten auf einem Blick:

Finalistinnen Missen:

Talisa, 21, aus der Steiermark/Hartberg

Patricia, 23, aus Niederösterreich/Matzen

Valentina, 23, aus Oberösterreich/Hohenzell

Sandra, 28, aus Wien

Lilly, 20, aus Kärnten/Seeboden Finalisten Mister:

Johannes, 27, aus Niederösterreich/Weiten

Andreas, 27, aus Wien

Marco, 25, aus dem Burgenland/Oberpullendorf

Alexander, 27, aus Wien

Alois, 28, aus Salzburg/Saalfelden

„Die Auswahl ist uns allen nicht leicht gefallen“, so Mission Austria Mastermind Kerstin Rigger, „es waren so viele tolle Bewerberinnen und Bewerber dabei, ich bin sehr froh, dass wir diese Entscheidung alle gemeinsam getroffen haben. Und gratulieren den Finalistinnenn und Finalisten sehr herzlich.“

Die Finalistinnen und Finalisten von links oben: Talisa, Johannes, Sandra, Marco, Alexander, Alois, Valentina, Lilly, Patricia und Andreas.