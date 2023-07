Top: Mit gratis Workshops Zivilcourage erlernen!

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) bieten in Zusammenarbeit mit dem Frauenservice der Stadt auch heuer wieder kostenlose Kurse gegen Gewalt gegen Frauen an. Diese „Rettungsanker“-Workshops zeigen, wie jeder Einzelne richtig handeln und helfen kann.

Gewalt gegen Frauen in Form von Grenzüberschreitung oder Übergriffen kommt häufig vor: in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Clubs und Lokalen oder in der Wohnung nebenan. Doch kaum einer schaut hin oder greift ein. Oft bleibt es bei guten Absichten. Aber: Zivilcourage kann man lernen. Sich mutig für andere einzusetzen und zu handeln, lässt sich trainieren!

Fünf Termine für die Workshops

Doch wie kann man helfen, wenn man Zeuge von Beleidigungen, Belästigungen oder körperlichen Angriffen wird, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Das lernen die Teilnehmer der kostenlosen Workshops, die die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung heuer an fünf Terminen in Rudolfsheim-Fünfhaus, Favoriten, Floridsdorf und Margareten anbieten. Das Zivilcourage-Training beschäftigt sich mit den konkreten Möglichkeiten einzelner Personen, in solchen Situationen einzugreifen. Die Workshops werden von Trainern der ZARA Training geleitet.

Handeln, ohne selbst in Gefahr zu geraten

„Frauen und Mädchen sollen sich in ganz Wien sicher und wohlfühlen. Deshalb wollen wir aufklären und aufzeigen, was wir alle für ein respektvolles Miteinander tun können. Die kostenlosen ,Rettungsanker‘-Workshops für Zivilcourage zeigen, wie es möglich ist zu handeln, ohne sich selbst zu gefährden. Das macht Mut!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.