Tourismus im Aufschwung: 10 Prozent mehr Übernachtungen!

Mit 8,3 Mio. Gästenächtigungen in Wien erreichte das erste Halbjahr 2024 ein sattes Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Allein im Juni gab es 1,6 Mio. Übernachtungen in unserer Stadt (+6%).

In der Halbjahresbilanz führt Österreich die Liste der meisten Übernachtungen mit 1.653.000 Nächtigungen (+11%) an, dicht gefolgt von Deutschland mit 1.608.000 (+8%). Die USA belegen als stärkster Fernmarkt mit 473.000 Übernachtungen (+11%) den dritten Platz.

Umsatz um 14 Prozent gestiegen

Weitere wichtige Herkunftsländer der Gäste sind Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Polen, die Schweiz und Rumänien. Der Juni trug mit insgesamt 1.623.000 Übernachtungen (+6%) zum Gesamterfolg bei. Der Umsatz liegt zwar erst für den Zeitraum Jänner bis Mai vor. Mit 445,7 Mio. Euro ist er allerdings deutlich höher als im Vergleichszeitraum 2023 (+14%).

Wirtschaftsmotor und Arbeitsgarant

Peter Hanke, Wirtschaftsstadtrat und Präsident des Wien-Tourismus: „Die Bilanz des ersten Halbjahres zeigt deutlich: Wiens Fremdenverkehrswirtschaft nimmt erneut die gewohnte Rolle als Wirtschaftsmotor und Garant für Ganzjahresarbeitsplätze ein. Was mir besonders wichtig ist: Wiens touristischer Erfolg wird auch von den Wienern hoch geschätzt: Neun von zehn Befragten sagen, dass sie dem Tourismus in der Stadt positiv gegenüberstehen.“

Ergebnisse wie vor der Pandemie

„Unser bedingungsloses Festhalten am Qualitätstourismus, die Ansprache eines kulturinteressierten und kaufkräftigen Publikums sowie die globale Positionierung als Meeting Destination haben sich bewährt. Wiens Tourismus ist in gewohnter Stärke zurück und liefert im ersten Halbjahr 2024 eine Top-Performance ab“, so Tourismusdirektor Norbert Kettner. Mit rund 80% Auslandsnächtigungen ist er tatsächlich wieder so international wie vor der Pandemie. Maßgeblichen Anteil daran hatte die USA als Wiens aufkommensstärkster Fernmarkt.

Zimmerauslastung bei 73 Prozent

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Juni rund 73% (Juni 2023: rund 75%), jene der Hotelbetten 57% (Vorjahr: 58%). Im Zeitraum Jänner bis Juni lag die Zimmerauslastung bei rund 64%, die der Bettenauslastung bei 49%. Insgesamt wurden in Wien im Juni 2024 mit rund 76.800 Hotelbetten um rund 5.800 Betten (+8,2%) mehr angeboten als im Juni 2023.