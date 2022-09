Tourismusverband Schladming-Dachstein feierte auf der Kaiser Wiesn

Auf Einladung von Geschäftsführer Mathias Schattleitner folgten am 29. September 2022 hochkarätige Gäste dem gemütlichen “Zsaumkemma am Feierabend” in die urige Schladming-Dachstein Alm auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Mehr als 100 Gäste genossen die herzliche Gastfreundschaft der Steirische Urlaubsregion.

Das steirische Ennstal präsentierte sich gestern in Wien wieder einmal von seiner besten Seite: Köstliche Ennstaler Kulinarik, gemütliches Zusammenkommen in uriger Atmosphäre sowie entspanntes Networking standen bei einem abendlichen Event auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater auf dem Programm. Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein lud auf gut Steirisch zum “Zsaumkemma am Feierabend”. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sowie Schauspieler Ferdinand Seebacher mit dabei.

„Regionales Brauchtum, zeitlose Tradition und herzliche Gastfreundschaft – diese Eigenschaften sind typisch für die Schladming-Dachstein Alm auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Umso erfreulicher ist es, sich nach zwei Jahren gezwungener Corona-Pause wieder auf der Kaiserwiese versammeln zu können“, erklärte Kraus-Winkler in ihren Grußworten zur Eröffnung des gemütlichen Abends, dem die Dachstein-Hoheit Amelie Huber einen “royalen” Anstrich verlieh.



Dank an Partner und Unterstützer

“Die steirische Gastlichkeit ist heuer auf der Kaiser Wiesn besonders erleb- und spürbar, da wir das Glück haben, dass die Festwirte der Schladming-Dachstein Alm sogar aus unserer Region kommen und noch einige weitere Zelte hier auf der Kaiser Wiesn mit Ennstaler Gemütlichkeit versorgen”, freute sich auch Mathias Schattleitner, Geschäftsführer in Österreichs drittgrößtem Tourismusverband Schladming-Dachstein. “Ziel der heutigen Veranstaltung war es, Danke zu sagen bei allen unseren Partnern, Wegbegleitern und Unterstützern, die in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass sich unsere Tourismusregion trotz der großen Herausforderungen der letzten Jahre so erfolgreich entwickelt hat.”



Viele Gäste aus Tourismus, Wirtschaft, Medien und Politik folgten der Einladung in die urige Schladming-Dachstein Alm auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Beim entspannten Plaudern gesehen wurden unter vielen anderen: Ulrike Rauch-Keschmann (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Sandra Neukart (Österreich Werbung), Michaela Schedlbauer-Zippusch (GF Austrian Convention Bureau), Anita Elöpataki (Head of Marketing Volvo Car Austria), Johann Pittermann(Geschäftsführer Kaiser Wiesn), Christoph Ludwig (GF Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft) und Ronald Tomandl (Geschäftsführer Falstaff Verlag).