Trachtenspringen im Thermenresort: Eine Party der Extraklasse!

Unter dem Motto „Party in Tracht und Badepracht“ verwandelte sich das Thermenresort Loipersdorf in ein buntes Festivalgelände. Prominente Gäste, kreative Teams und eine hochkarätige Jury boten ein unvergessliches Spektakel.

Die Stars quartierten sich für ihren Kurzurlaub im Thermenhotel DAS SONNREICH ein. Aus Wien reiste eigens die eindrucksvolle wie bezaubernde Drag Queen Tamara Mascara an, unter den Gästen fanden sich auch Influencerin Billie Steirisch, Tänzer Willi Gabalier, Jungbauern-Model und „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Nicole Peissl, Christian Stani und Max Bieder von „Alle Achtung“ sowie der Snowboard-Vizeweltmeister Arvid Auner.

Ein heißer Start ins Event: Billie Steirisch rockt den Freibereich

Billie Steirisch, die charmante Sängerin, Schauspielerin und Influencerin eröffnete das Warm- up um 15.00 Uhr. Mit mitreißenden Songs heizte sie der Stimmung rund um das Acapulcobecken ordentlich ein. Und das, obwohl die Steirerin höchst nervös war, nahm sie doch mit ihrer Mama selbst am Trachtenspringen teil: „Des Trachtenspringen war der Burner. Ich hab mir gedacht ‚Mach ma mal was anderes‘. Und ich muss ganz Tierdoku-Like sagen: ‚Wir san erfolgreich einiklouschn!“

Sprung ins Vergnügen: Teams beeindrucken die prominente Jury

Beim Wettkampf zeigten die 2er-Teams am Sprungturm ihr Können. „Alle Achtung“-Sänger Christian Stani war überzeugt: „Die ganze Welt schaut nach Paris, dabei werden die wahren sportlichen Highlights heute in Loipersdorf passieren.“ Zu seiner Rolle als Juror ergänzte er: „Bei mir gibt es sowieso nur Sieger!“

Jury-Teilnahme als Auftakt zum Urlaub

Neben Stani waren Willi Gabalier, Jungbäuerin Nicole Peissl und Snowboard-Vizeweltmeister Arvid Auner Teil der Jury. Für Auner war das Event der gelungene Auftakt in seinen Urlaub: „Ich denke mir oft verrückte Sachen aus, aber in Tracht ins Wasser zu springen, stand noch nie am Plan. Es ist mir eine Ehre, in der Jury zu sein – ich habe unheimlich viel Spaß!“

Ausführung, Spaßfaktor und „Wow-Effekt“

Die 6-köpfige Jury – bestehend auch aus Philip Borckenstein-Quirini und Florian Tatscher, den Geschäftsführern des Thermenresorts Loipersdorf – bewertete die Sprünge nach Ausführung, Spaßfaktor und „Wow-Effekt“. Mitmachen konnte jeder, der sich vorab zum Event angemeldet hatte. Unter den Teilnehmern performten auch die sexy Jungbauernkalender- Models Girls/Men 2024 sowie Gitarrist Max Bieder („Alle Achtung“).

Transformationssprung von Tamara Mascara

Eine Sprungperformance der besonderen Art bot Tamara Mascara: Sie überraschte alle, indem sie als Frau ins Wasser sprang und als Mann wieder auftauchte – ein wahrer “Transformationssprung”, der ihr den dritten Platz einbrachte und für Begeisterung sorgte. In ihren eigenen Worten fasste Tamara Mascara das Event so zusammen: “Ich fand, es war einfach mega schön und unglaublich lustig. Alle waren super toll, und jeder hat seine eigene Spezialität mitgebracht. Es war einfach super genial und spannend zu sehen, wer gewinnen würde. Das ist so ein lustiger Bewerb, da muss man einfach dabei sein!”

Finale auf der Breitwellenrutsche

Beim großen Finale traten die drei am besten bewerteten Teams im Doppelreifen-Rutschen und Wettpaddeln gegeneinander an. Philip Borckenstein-Quirini gratulierte dem Siegerteam und resümiert: „Das Trachtenspringen zeigt aufs Neue: Das Thermenresort Loipersdorf ist einzigartig im Thermen- und Vulkanland und darüber hinaus. Bei jedem Besuch können unsere Gäste absolut unvergleichliche Erlebnisse sammeln.“