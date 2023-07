Transgourmet feiert 15-jähriges Jubiläum

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet Wien Nord feierte mit zahlreichen Aktivitäten seinen 15. Geburtstag: Seit der Eröffnung 2008 hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Partner der Gastronomie und Hotellerie im Großraum Wien entwickelt.

Gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden wurden die Erfolge der letzten Jahre gefeiert. „Wir haben uns einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger und qualitätsorientierter Großhändler mit treuem Stammkundenstock aufgebaut“, freut sich Manfred Mladosevits, der den Standort leitet.

2 Millionen Rechnungen & 80-Millionen-Euro-Umsatz

Die Leistungsbilanz ist beeindruckend: Der Abholmarkt in Wien Nord hat seit der Gründung über zwei Millionen Rechnungen ausgestellt, jährlich werden rund 150.000 Rollbehälter an Zustellkunden in Wien und Niederösterreich geliefert. Heuer wird erstmals die 80-Millionen-Euro-Umsatz-Marke überschritten.

Zum Geburtstag: Gourmet-Grill-Battle…

Food-Trucks und Lieferanten luden den ganzen Tag über zu kostenlosen Verkostungen – das Highlight war die „Gourmet-Grill-Battle-Show“, bei der fünf renommierte Köche in kürzester Zeit köstliche Grill-Gerichte zauberten. Florian Sagl vom Wellenspiel in Krems, Martin Sommer vom Glückskind, Lukas Stagl vom Praterwirt, Björn Krups vom Melia Vienna und Victoria Strohschneider von „Die Schmauserei“ traten um den Titel „Gourmet-Grillmeister“ an.

…mit Promi-Jury

Die Promi-Jury mit Christian Spatzek, Schauspieler und Intendant der Stockerauer & Parndorfer Festspiele, Robert Morton von der Summerstage, Christina Hummel vom gleichnamigen Traditionscafé und Tina Heindl, Chefin des Familienbetriebs im Wiener Prater, kürte Björn Krups von Betrieb zum „Gourmet-Grillmeister“. Moderiert wurde der von Spitzenkoch und Präsident des „Chefs Table Vienna“ Manuel Gratzl konzipierte Wettbewerb von Alina Zellhofer.

©Transgourmet