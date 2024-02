Trari, trara, die Chance zur Lehre bei der Post ist da

Die Österreichische Post bietet in acht unterschiedlichen Lehrberufen insgesamt mehr als 130 Lehrstellen in ganz Österreich. Davon allein 38 in Wien.

Zum Start im September 2024 sucht die größte Logistikerin des Landes 38 Lehrlinge in Wien vorrangig für den Beruf der Nah- und Distributionslogistiker oder auch dem Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation. Konkret gesagt bietet die Post 38 Lehrstellen in den folgenden Lehrberufen:

Betriebslogistikkaufmann

Bürokaufmann

Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation (Filialen)

IT-Systemtechniker

Immobilienkaufmann

Nah- und Distributionslogistiker

ATTRAKTIVE PRÄMIEN UND GOODIES

Neben einer zukunftssicheren Ausbildung in einem erfolgreichen Unternehmen und einem modernen Arbeitsumfeld ermöglicht die Post auch die Lehre mit Matura. Zudem bezahlt die Post den Führerschein für alle Lehrlinge, die nach dem erfolgreichen Lehrabschluss zwei Jahre im Unternehmen verbleiben. Als Benefits bietet die Post etwa Essens-Gutscheine, ein kostenloses Konto der bank99, Ferienhäuser in ganz Österreich für vergünstigte Urlaube, eine betriebliche Gesundheitsförderung und vieles mehr. Das Lehrlingseinkommen beläuft sich je nach Lehrberuf und Lehrjahr auf 916 bis 1.730 Euro monatlich. Start der Lehre ist im September 2024.



Informieren und bewerben können sich Interessierte direkt auf post.at/lehre