Leinen los: Twin City Liner nach Reparatur wieder im Einsatz

Nach intensiven Reparaturarbeiten konnte der Twin City Liner, ein moderner Schnellkatamaran, der die Strecke zwischen Wien und Bratislava bedient, wieder in Betrieb genommen werden.

Die Beschädigung, die das Schiff am 24. August 2024 erlitten hatte, war die Folge eines Ausweichmanövers des Kapitäns. Ein Hindernis, das von der Ostbahnbrücke hing, zwang den Kapitän zu einer schnellen Reaktion, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge musste der Katamaran zur Reparatur in die Schiffswerft nach Linz gebracht werden.

Reparaturarbeiten in Linz termingerecht abgeschlossen

Die Reparaturarbeiten am Twin City Liner wurden in der Schiffswerft Linz planmäßig am Wochenende abgeschlossen. Zeitig am Morgen des 3. September wurde das Schiff in Linz wieder zu Wasser gelassen. Es folgte eine umfangreiche Überprüfung auf Dichtheit und Stabilität. Nach dem positiven Verlauf der Testfahrten konnte der Katamaran für die Rücküberstellung nach Wien vorbereitet werden.

Wiederaufnahme des regulären Fahrplans

Nach der erfolgreichen Überstellung des Twin City Liners nach Wien wird das Schiff gründlich gereinigt, sowohl außen als auch innen. Ab dem 3. September 2024 wird der komplette Fahrplan mit sechs täglichen Fahrten wieder angeboten. Damit können Passagier*innen ab sofort wieder die beliebte Strecke zwischen Wien und Bratislava in gewohnter Frequenz nutzen.

Erstattung für betroffene Passagier*innen

Alle Passagier*innen, die vom kurzfristigen Ausfall des Schiffes betroffen waren, erhalten den Ticketpreis umgehend rückerstattet. Alternativ können die Tickets auf Wunsch – soweit verfügbar – auf andere Termine umgebucht werden. Trotz der vorübergehenden Unterbrechung stehen ab dem 3. September bis zum Saisonende noch insgesamt 326 Fahrten auf dem Programm.

Bei Rückfragen können sich Passagier*innen an die Buchungszentrale unter der Telefonnummer +43 1 90488 80 bzw. per E-Mail an booking@twincityliner.com wenden.