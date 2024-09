Umfrage-Start: Die Jüngsten gestalten ihr Wien mit

Die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien wird neu ausgerichtet. Dabei sollen junge Menschen von 5 bis 20 Jahren aktiv in den Entwicklungs- und Gestaltungsprozess durch eine große Umfrage und die Teilnahme am Jugendparlament mit einbezogen werden. Die Umfrage-Teilnahme ist bis 18. Oktober 2024 in Kindergärten, Schulen, Jugendzentren und ab 16 Jahren auch selbstständig online möglich.

Die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien hat bereits Projekte wie die Wiener Ehrenamtswoche oder die Kinder- und Jugendmillion erfolgreich ins Leben gerufen. Nun soll sie zwischen 2025 bis 2030 weiterentwickelt und erneuert werden. Dabei sind alle 5- bis 20-Jährigen aufgerufen, sich aktiv einzubringen und die Gegenwart und Zukunft ihrer Stadt mitzugestalten.

Bedürfnisse der Jüngsten finden Einfluss in politischen Entscheidungen

Die Kinder- und Jugendstrategie bildet das Fundament für eine Stadtentwicklung, in der die Ideen, Bedürfnisse und Anliegen der jüngsten Generationen Niederschlag finden. Dabei setzt die Stadt Wien auf eine aktive Einbindung und Teilnahme junger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen. Allen Kindern und Jugendlichen in Wien sollen bestmöglichen Chancen für eine gesunde, sichere und fördernde Entwicklung geboten werden. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ruft zur Teilnahme auf: „Unsere Kinder und Jugendlichen sind die Architekten und Komponisten der Zukunft unserer Stadt. Ihre Ideen und Anliegen stehen im Zentrum, denn sie wissen am besten, was sie brauchen. Ich rufe alle jungen Wienerinnen und Wiener auf, sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen und ihre Stadt selbst mitzugestalten.“

Kinder und Jugendliche sollen der Stadt aktiv ihre Meinung sagen

In der ersten Phase sind alle zwischen 5 und 20 Jahren eingeladen, an einer großen Umfrage bis 18.10. teilzunehmen. Dabei beantworten die jungen Menschen Fragen, wie sie Wien erleben, welche Bedürfnisse sie haben und welche Wünsche an die Stadtpolitik. Berücksichtigt sind alle Lebensbereiche – von Schule, Freizeit über öffentlichen Verkehr bis hin zu Kultur und Umwelt. Zusätzlich sind offene Fragen wie „Was gefällt dir an Wien am besten?“ oder spezifische Themenfragen wie das Erleben von Hitze in Wien zu beantworten. Die Umfrage wird an Bildungs- und Jugendzentren durchgeführt und ist auch online unter junges.wien.gv.at verfügbar. Pädagogen, Gruppenleiter und Jugendarbeiter erhalten eine Toolbox mit Anleitungen und Fragebögen. Eltern haben die Möglichkeit, diese Toolbox nach Hause zu bestellen. Für Kinder unter 16 Jahren ist eine Unterschrift der Eltern erforderlich, der Fragebogen muss schriftlich eingereicht werden. Jugendliche ab 16 Jahren können an der Umfrage selbstständig online teilnehmen.

Im Wiener Kinder- und Jugendparlament diskutieren und mitgestalten

Nach Abschluss der Umfrage werden die Ergebnisse im Wiener Kinder- und Jugendparlament 2024/25 diskutiert. Die jungen Teilnehmer entwickeln konkrete Ziele und Handlungsfelder, die in die Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2025-2030 einfließen. Kindergartengruppen, Schulklassen (1.-8. Schulstufe) sowie Jugendliche zwischen 14 und 20 können sich bis zum 18. Oktober 2024 online dazu anmelden. Das Parlament tagt an fünf Terminen zwischen November 2024 und April 2025. Die Delegierten tauschen sich intensiv mit der Stadtregierung aus und setzen die Themen der neuen Strategie fest. Der Prozess zur Erstellung der Kinder- und Jugendstrategie 2025-2030 wird von der Koordinationsstelle Junges Wien bei Wienxtra und der Stadt Wien geleitet. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtratsbüro für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz sowie der Abteilung Bildung und Jugend (MA 13).

Informationen und Anmeldung: junges.wien.gv.at