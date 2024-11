Umfrage: Wir Wiener lieben die Christkindlmärkte!

Die Wirtschaftskammer Wien hat herausgefunden: Im Schnitt besuchen die Wiener vier Mal einen Adventmarkt und geben jeweils 30 Euro aus. Gute Aussichten für den Dezember.

Die Wienerin und der Wiener lieben den Duft von Zimt, Punsch und gebrannten Nüssen in der Luft. Sie mögen die romantische Adventstimmung bei einem Glühwein. Mit 14 Weihnachtsmärkten und 800 Ständen ist unsere Stadt ja die Hochburg der Christkindlmärkte, die eine lange Tradition haben. Das lässt für Dezember hoffen.

Fixpunkt vor Weihnachten

“Das Interesse und die Begeisterung der Wiener für Weihnachtsmärkte ist ungebrochen. Für die große Mehrheit zählt ein Weihnachtsmarkt-Besuch zum Fixpunkt der Vorweihnachtszeit. Sie sind Treffpunkt, Traditionsort und wichtiger Wirtschaftsfaktor zugleich”, freut sich Handelsobfrau Margarete Gumprecht über die Umfrage-Ergebnisse. Am beliebtesten sind demnach die Märkte am Rathausplatz, am Spittelberg, beim Schloss Schönbrunn, im Alten AKH und am Karlsplatz.

Vier Besuche geplant

Sieben von zehn Wienern (71 %) plant mindestens einen Weihnachtsmarkt-Besuch. Im Durchschnitt sind es sogar vier Besuche in der diesjährigen Adventzeit. In Summe ergibt das 4,5 Millionen Besuche allein der Wiener. Trotz der Teuerung lassen sich die Besucher nicht lumpen. “Die durchschnittlichen Ausgaben liegen bei rund 30 Euro pro Besuch, eine deutliche Steigerung zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit 22 Euro”, so die Obfrau. „In Summe ergibt das einen Gesamtumsatz von 140 Millionen Euro.”