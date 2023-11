Umgebaute Thaliastraße leuchtet weihnachtlich

Die seit 2020 groß umgebaute Thaliastraße hat eine neue, herrliche Weihnachtsbeleuchtung bekommen. Damit startet der Ottakringer Countdown zum großen Fest.

„Lass uns froh und einkaufswütig sein“ könnte man ein bekanntes Weihnachtslied abwandeln. In der neuen, mit breiten Gehsteigen versehenen Thaliastraße ist Shopping das Gebot der Stunde. Hier findet man wunderbare und nicht zu teure Geschenke für Weihnachten. Seit kurzem erstrahlt sie in neuem Glanz: „Ich freue mich sehr, dass wir heuer die Weihnachtsbeleuchtung auf der Thaliastraße in Betrieb nehmen und so bestimmt einigen Ottakringern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop. Seine Stellvertreterin Stefanie Lamp ergänzt: „Wunderschön sind die stromsparenden LED_Lichtelemente geworden.“

Zwei Kugeln und drei funkelnde Sterne

Bei insgesamt 31 Querungen wurden jeweils zwei Weihnachtskugeln und drei funkelnde Sterne montiert. 155 stromsparende LED- Lichtelemente illuminieren so die Thaliastraße in den kommenden dunklen Wintermonaten. Die Einschaltzeit endet heuer wie im Vorjahr um 22 Uhr anstatt wie früher um 24 Uhr. Auch das soll Energie in Zeiten wie diesen einsparen helfen.

Tolle Thaliastraßen-Bilanz

Noch ein paar Worte zur umgebauten Thaliastraße: Sie wurde in zwei Abschnitten vom Gürtel bis zur Huttengasse fertiggestellt und zählt auf den neugestalteten zwei Kilometern rund 180 Bäume, 37 Nebelstelen und zahlreiche Mikrofreiräume. Alle Infos zur Neugestaltung der Thaliastraße: ottakring.wien.gv.at