„Unser Wien“ ist Schwerpunkt im VHS-Angebot

Die Wiener Volkshochschulen widmen sich 2025 dem Schwerpunktthema „Unser Wien“ – eine Liebeserklärung an die Stadt, die Vielfalt, Geschichte und Zukunftsperspektiven vereint. Mit rund 200 Angeboten wird die Stadt in ihrer gesamten Bandbreite erlebbar gemacht.

Mit 2 Millionen Einwohnern und einer 2.000-jährigen Geschichte ist Wien eine der führenden Metropolen Europas. Die Stadt überzeugt durch ihre hohe Lebensqualität und wird regelmäßig zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gekürt. Mit Vorzeigeprojekten im kommunalen Wohnbau, einer erstklassigen öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und einem breiten Bildungsangebot ist Wien in vielerlei Hinsicht Weltspitze. Im Jahr 2025 rücken die Wiener Volkshochschulen diese Einzigartigkeit in den Fokus. Sie laden dazu ein, gemeinsam über die Zukunft der Stadt nachzudenken: Wie sieht Wien im Jahr 2050 aus? Welche Herausforderungen und Chancen gilt es zu gestalten?

Auftakt am Internationalen Tag der Bildung

Der Startschuss fällt am 24. Jänner 2025 mit zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Ob Poetry Slam in der VHS Meidling, Tanzaufführungen und eine Tanzparty in Simmering oder spannende Geschichten entlang der Donau im VZ Praterstern – für jede:n ist etwas dabei. Besonderes Highlight: Die beliebte Science Card wird am Auftakt-Tag zum vergünstigten Preis von 25 Euro statt 35 Euro angeboten. Damit eröffnet sich ein Jahr voller Zugang zu spannenden Vorträgen, Workshops und Vergünstigungen in Museen.

Rund 200 Angebote – Wien entdecken und erleben

Das Programm des Schwerpunkts bietet eine Vielfalt an Veranstaltungen:

Workshops: Vom Zeichnen humorvoller Wiener Typen bis zur Acrylmalerei oder dem Gestalten eines persönlichen Wiener Kaffeehaussets.

Vom Zeichnen humorvoller Wiener Typen bis zur Acrylmalerei oder dem Gestalten eines persönlichen Wiener Kaffeehaussets. Vorträge: Historische Gärten, Wiener Kuriositäten, Raumplanung und Wienerlieder sind nur einige der Themen.

Historische Gärten, Wiener Kuriositäten, Raumplanung und Wienerlieder sind nur einige der Themen. Exkursionen und Spaziergänge: Wien von seinen verborgenen Seiten kennenlernen.

Von Kaiserschmarren-Kochkursen über Anekdoten zu Wiener Schimpfwörtern bis hin zu Grätzl-Nähwerkstätten – das Programm zeigt die Stadt in ihrer ganzen Vielfalt.

Gemeinsam ein Wien der Zukunft gestalten

Mit „Unser Wien“ blicken die Volkshochschulen nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Wie können wir Wien als klimaneutrale, inklusive und innovative Stadt weiterentwickeln? Die VHS lädt dazu ein, sich aktiv einzubringen und gemeinsam Visionen für die Stadt der Zukunft zu entwickeln.

Alle Details und das vollständige Programm finden Sie auf www.vhs.at