Unternehmen in der Josefstadt wurden gefeiert!

110.000 Leser:innen des Wiener Bezirksblatts haben ihre Stimme abgegeben und ihre Favoriten an Unternehmen gewählt. Die Sieger:innen wurden jetzt mit dem Bezirks Business und Medical Award geehrt.

“Man hat nicht oft die Möglichkeit, sich bei den ansässigen Unternehmen zu bedanken, aber heute bekommen wir sie”, mit diesen Worten eröffnete Bezirksvorsteher Martin Fabisch die feierliche Verleihung im Amtshaus in der Josefstadt. Die Bezirks Business und Medical Awards stehen schließlich für die Wertschätzung, die die Kund:innen und Patient:innen den einzelnen Unternehmen entgegenbringen. Vor allem die “familiäre Atmosphäre” wird besonders geschätzt, sind sich die Gewinner:innen einig.

Von Gastro bis zu Serientätern

Dass der 8. Bezirk ein gutes Pflaster in Sachen Gastronomie ist, zeigen die Business Awards deutlich. So waren gleich drei Lokale bei den Top-Unternehmen vertreten – von persischer Küche bis zu spanischen Tapas. Auch “Serientäter” fanden sich unter den Preisträger:innen, die es bereits in den Vorjahren in die Top 3 geschafft hatten, wie das Theater in der Josefstadt oder der Plus Size-Fashion-Shop “stor”.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Barbara Iris Greibl

Dr. Dani Lufti

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: stor

2. Platz: Puerta del Sol

3. Platz: Fotospeed

Mittelbetriebe

1. Platz: Spielwaren Heinz

2. Platz: Knödelmanufaktor

3. Platz: Pars

Großbetriebe

1. Platz: Wiener Kinderfreunde

2. Platz: Theater in der Josefstadt

3. Platz: Humana