Update: Sommer-Baustellen der Wiener Linien

Ab Montag, 31. Juli, fährt die Linie U4 wieder auf der gesamten Strecke. Die Gleisbauarbeiten auf der Währinger Straße sind abgeschlossen, die Straßenbahnen 40, 41 und 42 seit 24. Juli wieder im regulären Fahrplan unterwegs. Die Linie 71 übernimmt U2Z und wird dauerhaft bis zur U-Bahn-Station Schottenring verlängert. Außerdem zeigt sich, dass WienMobil Rad als Zusatzverkehr bei Baustellen gut angenommen wird.

Nach einem Monat Pause wieder Normalbetrieb

Die Wiener Linien haben am Wochenende wichtige Arbeiten an den Linien 40, 41, 42 und 60 abgeschlossen. Bei der U4 wurden neben Tunneldeckensanierung am Franz-Josefs-Kai die Stahlbetonträger zwischen Schottenring und Schwedenplatz erneuert, weshalb der Betrieb in diesem Abschnitt für ein Monat unterbrochen war. „Unsere Bau-Experten sind gemeinsam mit den Mitarbeitern der Baufirmen Tag und Nacht auf allen Baustellen im Einsatz, um die sehr straffen Zeitpläne einhalten zu können. Diesem Einsatz ist es zu verdanken, dass die U4 pünktlich den Betrieb wieder aufnimmt“, bedankt sich Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.

Gleisarbeiten bei Straßenbahnen im Zeitplan

Die Straßenbahnlinien 40, 41 und 42 sind im Bereich der inneren Währinger Straße wieder wie gewohnt unterwegs. Auch die Modernisierungen der Linien O, 10, 44 und 46 schreiten zügig voran. Folgende Einschränkungen gelten weiterhin:

Linie O: Umleitung über die Linien 71 und 18 von 17. Juli bis inkl. 6. August

Linie 10: Kurzführung zwischen Unter St. Veit und Joachimsthalerplatz von 24. Juli bis inkl. 20. August

bis inkl. 20. August Linie 44: Kurzführung zwischen Schottentor und Johann-Nepomuk-Berger-Platz von 10. Juli bis inkl. 20. August

Linie 46: von 10. Juli bis inkl. 20. August eingestellt. Linie 2, 9 und 48A verstärkt unterwegs. Kostenlose Ausleihe von WienMobil Rädern entlang der Strecke.

Arbeiten bei U-Bahnen laufen wie geplant

Die Arbeiten an der U6 Hochstrecke liegen ausgezeichnet im Zeitplan. An der U1 starten am 7. August ebenfalls Gleissanierungen im Bereich Reumannplatz:

Linie U1: Pendelzug von Reumannplatz bis Oberlaa von 7. August bis inkl. 3. September. Von Leopoldau bis Reumannplatz fährt zu den Stoßzeiten alle vier Minuten ein Zug. Fahrgäste, die bis Oberlaa weiterfahren möchten, steigen am Reumannplatz in einen Pendelzug um. Dieser steht am anderen Gleis bereit und fährt alle zwölf Minuten zwischen Reumannplatz und Oberlaa. Der Umstieg ist in beiden Fahrtrichtungen dank Mittelbahnsteig einfach und barrierefrei möglich. Die Nacht-U-Bahn kann durchgehend zwischen Leopoldau und Oberlaa fahren.

Linie U6: Linienteilung zwischen Alterlaa und Schöpfwerk von 10. Juli bis inkl. 27. August. Der Ersatzbus U6E steht für Fahrgäste bereit.

Informationen zu Ausweichrouten gibt es in der WienMobil App und im Routenplaner unter wienerlinien.at.

WienMobil Rad als Zusatzverkehr gut angenommen

Seit 10. Juli testen die Wiener Linien zum ersten Mal WienMobil Rad als Zusatzverkehr. Auf der Linie 46 ist die Ausleihe bei Fahrten zwischen den Stationen Ottakring, Schuhmeierplatz, Richard-Wagner-Platz, Thaliastraße, Volkstheater und Volksgarten kostenlos. Auch auf der Währinger Straße konnte man gratis auf das WienMobil Rad umsteigen. Das Angebot wird bislang sehr gut angenommen: Im Schnitt sind die Ausleihen bei den Stationen entlang der Strecke um rund 50 % gestiegen. Die beliebteste Station rund um die beiden Gleisbaustellen war bisher die Station Thaliastraße. Dort hat sich die Zahl der Ausleihen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Juni mehr als verdoppelt.

Linie 71 übernimmt U2Z und wird verlängert

Anpassungen gibt es außerdem bei den Straßenbahnlinien am Ring: Wie bereits im Juni angekündigt, wird die Strecke der Linie 71 ab Montag, 31. Juli dauerhaft von der Haltestelle Börse bis zur U-Bahn-Station Schottenring verlängert. Das verbessert langfristig die Anbindungen an die U4 und die Linie 31. Gleichzeitig übernimmt der 71er tagsüber damit den Einsatz der Linie U2Z, die in den vergangenen Monaten nur eine geringe Auslastung hatte. Der U2Z wird weiterhin Freitagnacht, Samstagnacht und in den Nächten vor Feiertagen als Ersatz für die Nacht-U-Bahn zwischen Karlsplatz und Schottenring unterwegs sein.

Mit der Verlängerung der Linie 71 zum Schottenring bleibt das Angebot des U2-Ersatzverkehrs weiterhin aufrecht: In Summe stehen den Fahrgästen auf den Straßenbahnlinien am Ring (1, 2, 71, D) und auf den Linien U1, U3 und U4 rund 1,7 Mio. Plätze pro Tag zu Verfügung.