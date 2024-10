Uraufführung der Werwolf-Komödie: DER SUMPF DES GRAUENS

In einem Kellertheater entfalten sich die typischen Streitereien des Theaterlebens. Doch plötzlich wird alles auf den Kopf gestellt, als die Regieassistentin in einem schockierenden Zustand aufgefunden wird. Diese atmosphärisch dichte Werwolf-Komödie von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill verbindet humorvolle Persiflage mit der spannenden Mystik eines Agatha-Christie-Krimis.

Der Sumpf des Grauens hat einen Namen: TAG – Tod an der Gumpendorfer Straße! Am 2. November nimmt das Ensemble Sie mit auf eine Reise in die düstere, aber komödiantische Welt dieser Aufführung. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Lachen, Nervenkitzel und unerwarteter Wendungen!

Das Tag – Theater an der Gumpendorfer Straße

Ort: Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien

Tickets unter: dastag.at

Weitere Vorstellungen: