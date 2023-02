Tierisch verliebt: Valentinstag im Tierheim

Am Valentinstag feiern nicht nur Menschen die Liebe, auch Tiere können sich durchaus verlieben. Im Tierschutzhaus Vösendorf haben einige Schützlinge ihre jeweiligen Partner gefunden und verbringen jede freie Minute miteinander.

Zum diesjährigen Valentinstag stellt der Tierschutz Austria die süßesten Tierpärchen vor. Ob Kuscheln, Spielen oder gemeinsames Fressen – die Tierpärchen im Tierschutzhaus Vösendorf zeigen, dass Liebe auch unter Tieren ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist.

Mac und Cheese

Mac & Cheese | ©Tierschutz Austria

Mac und Cheese sind zwei Pfirsichköpfchen, die seit November 2022 bei Tierschutz Austria sind. Wenn die beiden nicht gerade kuscheln, lieben sie es Sämereien, süßes Obst und Gemüse zu naschen. Wer sich dazu entscheidet den beiden Turteltauben ein neues Zuhause zu geben, sollte nicht vergessen, dass die beiden schon mal sehr laut werden können, sobald sie einmal los zwitschern.

Felly und Cupcake

Felly & Cupcake | ©Tierschutz Austria

Die hübschen Katzen Felly und Cupcake verbringen ihre Tage am liebsten gemeinsam beim Kuscheln in der Hängematte. Felly ist eine 2-jährige Jungkatze und Capcake ein 1-jähriger Stubentiger. Die beiden werden nur zusammen vergeben und würden sich über ein Zuhause in einer Wohnung mit gesichertem Balkon freuen.

Honey und Milk

Honey & Milk | ©Tierschutz Austria

Die beiden Katzen Honey und Milk wurden vergangenes Jahr in einem Plastiksackerl gefunden und ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. Die süßen Samtpfoten sind nun etwa 8 Monate jung und lieben es gemeinsam eingerollt zu kuscheln. Honey und Milk sind derzeit leider nicht vermittelbar und genießen ihren Alltag im Tierschutzhaus Vösendorf.

Rudi und Tommy

Rudi & Tommy | ©Tierschutz Austria

Die beiden chinesischen Schopfhunde Tommy und Rudi sind gemeinsam seit 2019 bei Tierschutz Austria. Rudi war zuvor schon einmal im Tierschutzhaus Vösendorf, wurde vergeben und kam dann 2019 mit Tommy zurück. Die beiden 15-jährigen Vierbeiner verbringen keine Sekunde ohne dem jeweils anderen und lieben die gemeinsamen Spaziergänge.

Albert und Gitti

Albert & Gitti | ©Tierschutz Austria

Albert und Gitti, die beiden Wildschweine, die bei Tierschutz Austria ein Zuhause gefunden haben, wurden als Frischlinge allein aufgefunden und mit der Hand großgezogen. Albert kam damals direkt zu Tierschutz Austria und konnte von Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl mit der Flasche großgezogen werden. Gitti wurde in einer Wohnung in Niederösterreich die erste Zeit großgezogen und siedelte anschließend nach Vösendorf. Die beiden sind nun unzertrennlich und leben gemeinsam in einem artgerechten Gehege bei Tierschutz Austria. Am liebsten essen die beiden ganze Walnüsse, Zwieback und reichlich Obst und Gemüse.

Mirli und Hermann

Mirli & Hermann | ©Tierschutz Austria

Mirli und Hermann, die beiden Hängebauchschweine, fressen am liebsten Kartoffeln, Äpfel, Birne und gekochte Eier. Wie alle Tiere bei Tierschutz Austria, suchen auch die zwei ein artgerechtes Zuhause in dem sie gemeinsam alt werden können.