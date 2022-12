Pflanzliche Ernährung als Wärmequelle im Winter

Wenn Sie sich gesund und klimafreundlich ernähren wollen, dann ist die Planetary Health Diet eine hervorragende Wahl. Mit Suppen und Eintöpfen ohne Fleisch, jedoch voller leuchtender Farben im Garten – Kürbis, Karotten, Rüben – sowie einer kleinen Portion Hülsenfrüchte pro Tag tragen Sie auf beste Weise zu Ihrer Gesundheit und der Umwelt bei.

Energie & Zeit sparen

Aber was ist eigentlich mit dem Zeitaufwand für das Kochen verbunden? Wenn Sie eine Kochkiste verwenden, können Sie Energie und Zeit sparen. Dank der langen Garzeit kehrt auch beim Aufdrehen des Herds keine Nervosität ein. Eintöpfe, Currys und Suppen garen in der Kochkiste zart und saftig, ohne anzubrennen. Auch Reisgerichte sind in nur 20 Minuten fertig. Hier geht’s zur DIY-Kochkiste!

Fleischkonsum

In Österreich wurden laut Statistik Austria 2021 pro Person und Jahr rund 59 Kilo Fleisch gegessen, das entspricht 328 Schnitzeln. Maximal 16 kg Fleisch empfiehlt die Planetary Health Diet pro Person!

Satt werden ohne Fleisch geht nicht? Oh doch! Viele Pflanzen sind reich an Eiweiß und können uns so ebenso gut versorgen wie tierische Produkte. Dazu gehören Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen, Linsen und Erbsen. Aber auch Getreideprodukte wie Amaranth, Dinkel, Quinoa, Hafer und Hirse enthalten große Mengen an proteinreichen Inhaltsstoffen.

Viele Tipps für die pflanzenbasierte Ernährung bietet DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/vegan-ernaehren.