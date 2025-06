Faber Hall wurde zum Italo-Hotspot bei Vespa Snake Party

Faber, der Generalimporteur von Vespa in Österreich, lud zur exklusiven Vespa Snake Party – ein sommerliches Get-together mit über 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Society.

Premiere des Sondermodells Vespa 946 Snake

Herzstück des Abends war die Präsentation der limitierten Vespa 946 Snake – ein Sondermodell, das vom chinesischen Mondkalender inspiriert ist. In Anlehnung an das Jahr der Schlange wurden weltweit nur 888 Stück produziert. Dynamik, Eleganz und das Thema Freiheit spiegeln sich nicht nur im Design des Fahrzeugs wider, sondern auch in der dazugehörigen, stilvollen Modelinie für modebewusste Vespisti.

Prominente Gäste und italienische Beats

Die Veranstaltung zog zahlreiche prominente Gäste an, darunter Sportlegende Toni Polster, Schauspielerin Daniela Kiefer, Autor Gabriel Barylli sowie Society-Experte Dominic Heinzl. Für musikalischen Genuss sorgte DJane Gitta Saxx, die auch als Model und Fotografin bekannt ist. Moderatorin Sasa Schwarzjirg führte charmant durch den Abend.

Kulinarische Highlights aus Bella Italia

Auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen: Von feinen Antipasti über kreative Pasta-Gerichte bis hin zu süßen Dolci – begleitet von italienischen Aperitivi – erlebten die Gäste ein authentisches Italo-Erlebnis für alle Sinne.