Blühendes Wissen: Mit der VHS in den Frühling starten!

Bunt wie eine Blumenwiese ist auch das vielfältige Programm der Wiener Volkshochschulen – ab sofort gehen die Frühlingskurse los und lassen Teilnehmer:innen aufblühen!

Mit steigenden Temperaturen, steigt auch wieder die Motivation, uns fortzubilden, Neues zu lernen. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ bietet die VHS zahlreiche Kurse, die die Interessenten nicht nur bereichern, sondern gleichzeitig auch Frühlingsstimmung verbreiten – von botanischem Zeichnen über Kräuterspaziergänge und -Kochkurse bis hin zu Gartentipps für mehr Wildbienen. An der VHS kann man diesen Frühling auch die Grundlagen der Imkerei lernen, Pflanzentinten selbst herstellen oder sich mit Vogelstimmen auseinandersetzen. Bei „night.sky.music“ im Planetarium erwartet die Teilnemer:innen außerdem eine Nacht im Frühling, bei der Astronomie und Musik verbunden werden. Und es finden sich spannende Vorträge zu frühlingshaften Themen wie Stadtbegrünung, Bärlauch oder „Frühjahrsputz“ für seine Finanzen im Angebot.

„Weiterbildung umfasst viel mehr, als nur für den Beruf oder einen Abschluss zu lernen. Wer die Freude an Neuem und seine Neugierde lebendig hält, wird die positiven Effekte in vielen Lebensbereichen spüren. Wir freuen uns, wenn die Wiener:innen mit einem VHS-Kurs aufblühen“, so VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger.

Gratis Bio-Blumensamen sichern!

Damit nicht nur das Wissen der Wiener:innen erblüht, sondern auch deren Balkone und Gärten verteilte Schweiger bei einer Promoaktion Blumensamen auf der Mahü an Passant:innen. Ab sofort sind die Sachets mit der Bio-Blumen- und Kräutermischung aber auch an ausgewählten VHS-Standorten kostenlos erhältlich – solange der Vorrat reicht.

Infos & Anmeldung zu den Kursen: vhs.at/fruehlingserwachen