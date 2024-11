VHS bietet Themen-Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen

Im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ bieten die VHS Wien zahlreiche Kurse und Veranstaltungen zum Thema an.

Jede dritte in Österreich lebende Frau ist von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Die meisten Gewalttaten gegen Frauen passieren im unmittelbaren sozialen Umfeld. In den schlimmsten Fällen endet diese Gewalt mit dem Tod. Im letzten Jahr wurden in Österreich 26 Frauen ermordet – so viele, dass man Österreich bereits als „Land der Femizide“ bezeichnet.

Internationale Kampagne möchte mehr Bewusstsein schaffen

Die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ findet jährlich zwischen dem 25.11. (Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen) und dem

10.12. (Internationaler Tag der Menschenrechte) statt. Weltweit finden Aktivitäten statt, um Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen. Gewalt gegen Frauen ist eine fundamentale Menschenrechtsverletzung. Sie hat nachhaltige Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft.

Wiener Volkshochschulen bieten vielfältige Bildungsangebote zum Thema

Beim Politischen Café gibt es am 13.11. die Gelegenheit, kostenlos mit Experten über Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt zu diskutieren (VHS Alsergrund, 19–20.30 Uhr, Galileigasse 8, 1090 Wien). Interessierte können bei „Intersektionalität und Sicherheitsrisiken für Frauen“ diskutieren (25.11., 18–19.30 Uhr, VHS Mariahilf/Neubau/Josefstadt, Damböckgasse 4, 1060 Wien, € 7,–). Die VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) bietet ein umfangreiches Vortragsprogramm gegen Gewalt an Frauen. Mit #rosesagainstviolence wird in Kooperation mit „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ ein kostenloser Yarnbombing-Workshop geboten (28.11., 17–21 Uhr, VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien). Gemeinsam werden Häkelrosen aus lilafarbenem Garn hergestellt und an öffentlichen Orten aufgehängt.

Alle Termine, Informationen und Buchungsmöglichkeiten zu Plätzen finden Sie unter:

www.vhs.at/16tage