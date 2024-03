Viel Wissenswertes über das Wasser im Wienerwald

Anlässlich des „Weltwassertages“ am 22. März 2024 findet in der Woche vom 16. bis 24. März 2024 die Biosphärenpark Wienerwald-Schwerpunktwoche zum Thema Gewässer statt.

Der Wienerwald wird von einer ganz besonderen Gewässerlandschaft ausgezeichnet: Mehr als 1.800 Flusskilometer, zahlreiche Weiher, Teiche, Tümpel und Quellen prägen den Biosphärenpark. Die Gewässer des Wienerwalds sind Lebensraum zahlreicher spannender Pflanzen- und Tierarten.

„Gewässer sind nicht nur wertvoller Lebensraum, sondern sie erbringen auch wertvolle Dienste für uns Menschen. Ihnen kommt eine wichtige Bedeutung in der Trinkwasserversorgung, natürlichen Wasserreinigung, Abwasserbehandlung, Speicherung von CO2, Hochwasserregulierung, Frischluftzufuhr sowie ausgleichenden Wirkung im Lokalklima zu. Zudem nehmen sie einen hohen Stellenwert für Freizeit und Erholung ein“, betonen Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und LH-Stellvertreter in der Niederösterreichischen Landesregierung Stephan Pernkopf. Daher stellt das Biosphärenpark Wienerwald Management die Woche rund um den „Weltwassertag“ am 22. März 2024 ganz ins Zeichen der Gewässer.

Schwerpunktwoche Gewässer

Zum Wochenauftakt geht es am 16. März 2024 zur Fachexkursion inkl. Frühjahrsputz an den Steinbach in der Marktgemeinde Mauerbach. Die Teilnehmer tauchen dabei in die Welt der Wienerwaldbäche ein und erfahren Spannendes zum Steinbach und seine Bewohner. Anschließend wird dem Verlauf des Steinbachs gefolgt, am Gewässerufer und im Bachbett verschiedenster Müll aufgesammelt und dabei dem Plätschern des Baches gelauscht.

In der Wochenmitte am Mittwoch, 20. März stellt das Biosphärenpark Wienerwald Management im Naturhistorischen Museum Wien sein neues Lebensraumbuch „Gewässer im Biosphärenpark Wienerwald“ der Öffentlichkeit vor. Erfahren Sie mehr zu Wienerwaldgewässern und lassen Sie sich in einem bildreichen Vortrag von den Quellen über die Fließgewässer bis hin zu den stehenden Gewässern entführen. Der Wienerwald und seine Lebensadern sind vielfältiger als man denkt! Im Anschluss an den Vortrag lädt das Biosphärenpark Wienerwald Management zur gemeinsamen Diskussion mit gemütlichem Ausklang. Die Besucher können sich vor Ort ein kostenloses Buchexemplar mit nach Hause nehmen, um weiter in die Vielfalt der Gewässer eintauchen zu können.

Zum Wochenabschluss führt es die interessierte Bevölkerung am 23. März 2024 nach Penzing zum Rosenbach zur Flurreinigungsaktion mit Gewässerexperten. Ausgerüstet mit Gummistiefel und Müllsäcken macht sich die Gruppe auf, das Ufer des Rosenbachs vom Unrat zu befreien und dabei mehr über die Besonderheiten der Wienerwaldbäche und seine Bewohner zu erfahren.

Neben den Mitmachaktionen gibt es auch auf den Social Media Kanälen des Biosphärenpark Wienerwald einiges über die Flüsse, Bäche, Weiher, Teiche und Tümpel im Wienerwald zu erfahren. „Besuchen Sie uns auf Instagram, Facebook und bei unseren Mitmachaktionen in der Schwerpunktwoche Gewässer im Biosphärenpark Wienerwald. Sie werden staunen, was diese zu bieten haben – immerhin sind unsere Wienerwaldgewässer im wahrsten Sinne des Wortes ‘Lebensadern‘“, ruft Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß zur Teilnahme auf.

Anmeldungen und Details zu den Mitmachaktionen der Schwerpunktwoche Gewässer sind ab sofort unter www.bpww.at/gewaesserwoche möglich!