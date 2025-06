White Night: Die exklusive Sommerparty der Gastro-Szene

Der Gastronomie Club Wien lädt ausschließlich ausgewählte Gastronomie-Betriebe zur legendären WHITE NIGHT 2025 im Vienna City Beach Club am 30. Juni um 18 Uhr ein.

Diese Veranstaltung ist keine offene Party – sie richtet sich explizit an Fachgäste aus der Gastronomie-Branche.

Ein Sommerabend, der in Erinnerung bleibt

Am 30. Juni verwandelt sich der Vienna City Beach Club in eine schillernde Bühne für das Sommer-Highlight der Wiener Gastro-Szene: die legendäre “White Night 2025“. Unter dem Motto “get white & wild” trifft Business auf Beach, Networking auf Lebensfreude – und das alles in stilvollem Weiß.

Glamour & Games – Was den Abend besonders macht

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das weit über ein klassisches Get-together hinausgeht. Beim Best Dressed Contest heißt es: Wer überzeugt mit dem coolsten White- oder Beach-Chic-Outfit? Ob elegante Leinenhose oder luftiges Sommerkleid – der Beach wird zum Laufsteg.

Für Action ist ebenfalls gesorgt: Beach-Games, moderiert von Partnerunternehmen, bieten Gelegenheit zum Mitmachen, Lachen und Netzwerken. Ob beim sportlichen Schlagabtausch im Sand oder beim lockeren Austausch mit Kolleg:innen – hier zählt Teamgeist genauso wie gute Laune.

Sunset Vibes & Beach Beats

Sobald die Sonne sich senkt, übernimmt der Live-DJ das Ruder und bringt mit elektronischen Klängen und sommerlichen Rhythmen echtes Urlaubsgefühl an die Donau. Die Musik untermalt nicht nur die Atmosphäre, sondern lädt zum Tanzen, Loslassen und Genießen ein – Barfuß im Sand, mit einem Drink in der Hand.

Dress to Impress – ganz in Weiß

Der Dresscode ist klar und kreativ: White & White – oder Beach Chic. Weiße Outfits sind Pflicht, Extravaganz erwünscht. Wer modisch ein Statement setzen will, findet hier die perfekte Bühne – Let’s turn the beach into a runway!

Hier anmelden!