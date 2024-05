Der Big Apple tanzt: Wiener Ballstil in New York

Beim heurigen Viennese Opera Ball New York sorgten der legendäre deutsche Schlagerstar Heino sowie Candace Bushnell, die ­gefeierte „Sex and the City“-Autorin, gemeinsam mit Opernstars und Grammy-Preisträgern für eine extravagante Ballstimmung im Herzen ­Manhattans.

Die Veranstaltung als fester Bestandteil der rot-weiß-roten Kulturszene im Big Apple fand im ikonischen Hotel The Plaza statt. Gefeiert wurde zudem das 400-jährige Jubiläum Manhattans mit einem ganzen speziellen „Aida“-Programm. In Summe beste ­Werbung für Wien.

Sandra Stockmayer & Roman Svabek Pablo Meier-Schomburg & Wolfgang Rosam Michael Gröschl,

Matthias Grün & Stefan Ottrubay Daniel Serafin, Petra Schneebauer & Michael Trestl ©David Plakke