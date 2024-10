Vier von fünf Wienern: Ja zum Martini-Gansl!

Gute Nachricht für unsere Wirte: 4 von 5 Wiener genießen im Herbst ein Martini-Gansl – und die Mehrheit lässt sich den Schmaus am liebsten vom Profi in der Gastronomie zubereiten.

Die Gansl-Saison läuft schon auf Hochtouren, viele Gastronomen konnten gratis auf der Wiener-Bezirksblatt-Plattform https://wienerbezirksblatt.at/die-besten-martini-gansl-2024/ ihre Angebote anpreisen. Jeder, der Interesse hat, kann das noch machen. Denn die Aussichten auf mehr Gäste sind gut: Die Wiener lieben ihr Martini-Gansl, vier von fünf lassen es sich schmecken.

Ewig lockt die Gans

Die meisten schmausen am liebsten in ihrem Lieblingswirtshaus. Dabei geht es nicht nur um das Essen selbst, wie Gastro-Obmann Peter Dobcak weiß: „Das Martini-Gansl ist ja weit mehr als nur die Speise selbst. Sie ist der Inbegriff von Gemütlichkeit und Beisammensein. Mit Familie oder Freunden bei einem gemeinsamen Abendessen sitzen – und das in den allermeisten Fällen beim Profi im Gasthaus.“

Umfrage: 70 % zuversichtlich

Die Umfrage der Wirtschaftskammer, Fachgruppe Gastronomie, spricht eine klare Sprache. Demnach haben im Vorjahr knapp 40 % der Wiener ein Martini-Gansl genossen, nochmals mehr als 40 % sogar mehr als eines. Nur 18 % der Wienerinnen und Wiener sagten im Vorjahr Nein zur Gans. Entsprechend der Blick in die Zukunft: 70 % der Wirte blicken optimistisch auf die beginnende Gansl-Zeit. Wobei für jeden dritten Gastronomen Oktober/November die wichtigste Zeit im Jahr ist. Na dann Mahlzeit!