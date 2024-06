Vierbeiner sucht Zweibeiner: „Bark Date“ im Prater

Eine Art „Speed-Dating” für Hunde, die ein neues Zuhause suchen? Das darf man sich unter der Veranstaltung „Bark Date“ vorstellen, die erstmals am 16. Juni im Wiener Prater stattfinden wird.

Die deutsche Tierärztin Lisa Williamson hatte die Idee zur ungewöhnlichen Suche eines neuen Zuhauses für Hunde aus dem Tierschutz. Der Erfolg des Live-Events in vielen deutschen Städten gab der engagierten Tierschützerin Recht. Nun wird auch erstmals in Wien ein „Bark Date“ mit der Unterstützung der Martin Rütter Hundeschule Wien durchgeführt.

Vorher „beschnüffeln“: Passen wir zueinander?

Eingetragene Tierschutzvereine mit Betriebsstättengenehmigung, die gerade Hunde in Pflege haben, können sich für das Event anmelden und Interessenten kommen dann spontan vorbei. Frei nach dem Rütter-Motto „adoptieren statt produzieren“ soll der Treff eine Möglichkeit bieten, dass sich Mensch und Tier besser kennenlernen können – in Hundesprache „beschnüffeln“. So kann leichter herausgefunden werden, ob Zweibeiner und Vierbeiner auch zueinander passen. „Um das optimale Zuhause für einen Hund zu finden, braucht es ja auch gewisse Voraussetzungen von beiden Seiten. Nicht jeder Hund passt zu jedem Menschen, weil jede Lebenssituation anders ist”, betont die Tiertrainerin und Mitorganisatorin Katja Staud.

Behutsam Schritt für Schritt zur Hundeadoption

Gründerin Conny Sporrer und Trainer der Martin Rütter Hundeschule Wien werden vor Ort dabei sein und gerne Fragen von Hundefans beantworten. Durch die Körpersprache der Tiere ist es ihnen möglich, viele Aussagen über ihr Verhalten zu treffen und als „Dolmetscher” zu fungieren. Auch stehen Mitarbeiter der Vereine zur Verfügung, die die Tiere in ihrer Obhut haben. Besteht für einen Hund Interesse, kann dieser aber nicht gleich mitgenommen werden – das Tierwohl steht immer im Vordergrund und der Vierbeiner soll sich nicht überfordert fühlen. Man setzt sich nach der Veranstaltung mit dem betreffenden Verein in Verbindung, der dann die Adoption abwickelt.

16. Juni 2024, 11–13 Uhr

Hundeauslaufzone bei der Lukschgasse im Prater

1020 Wien

Nähere Informationen finden Sie auch auf der Seite von Bark Date oder der Martin Rütter Hundeschule Wien.