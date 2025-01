Vierschanzen-Tournee in Wien: Skispringen probieren!

Die legendäre Vierschanzen-Tournee hat auch in der Stadt Lust aufs Skispringen gemacht. Das ist im Jänner an zwei Wochenenden und zwei Wochentagen möglich. Die Stadtadler laden zum Schnuppern ein!

Es stimmt ja: “Nur Fliegen ist schöner”! Das hat die Vierschanzentournee, die Hunderttausende vor den Bildschirmen begeistert, wieder gezeigt. Skispringen ist für viele ein Hit. Und auch in Wien möglich – im Jänner kann jeder zum “Adler” werden und zum Schnuppern kommen. Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die schon Skifahren können, heben erstmals unter professioneller Anleitung ab.

Vier Schanzen-Orte in Wien

Die kleine Schnupperschanze wird an vier Orten aufgebaut: beim Riesenrad im Prater (2. Bezirk), im Museumsquartier (7. Bezirk), in der Marx-Halle (3. Bezirk) und bei der Eis-Arena der Vienna Capitals im 22. Bezirk. Dabei ist es völlig egal, ob in Wien zufällig Schnee liegt oder nicht – die Kinder springen über eine echte Anlaufspur und landen dann auf einer Art Rasenteppich.

Die Termine fürs Schnuppern

Die Termine der ersten Wiener Schnupper-Vierschanzentournee:

– An den Wochenenden 11. & 12. und 18. & 19. Jänner.

– Mittwoch, 15. Jänner.

– Donnerstag, 16. Jänner.

Alle Infos und Anmeldung auf stadtadler.at.

Alle Bilder: Stadtadler/Gerald Kührer