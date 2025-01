Villa Federfell: Lustiges Puppenspiel über Zusammenleben

Nach der erfolgreichen Uraufführung im Jahr 2023 kehrt das Puppenspiel „Die Villa Federfell“ am 8. Februar auf die Bühne des Lilarums zurück. Mit kindgerechtem Humor und liebevoller Inszenierung erzählt das Stück von den Freuden und Herausforderungen des Zusammenlebens und bietet Unterhaltung für die ganze Familie.

„Die Villa Federfell“ ist ein Auftragswerk des renommierten Puppenspielers Christoph Bochdansky. Das Stück richtet sich an Kinder ab drei Jahren und ihre Familien und kombiniert fantasievolle Erzählkunst mit pädagogischem Tiefgang. Im Zentrum steht eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft von Tieren, die mit Witz und Charme zeigt, wie wichtig Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe und Toleranz sind.

Die besondere Welt der Villa Federfell

Die Villa Federfell ist ein Ort, an dem alles, was Fell oder Federn hat, gemeinsam lebt. Ohne Wände und Zimmer, aber mit klaren Regeln, hat jedes Tier seinen Platz. Die Bewohner sind glücklich, auch wenn nicht jede Aufgabe beliebt ist – besonders das Aufräumen sorgt für Unmut. Doch selbst in dieser harmonischen Gemeinschaft gibt es Herausforderungen: Nachbarschaftliche Streitigkeiten und Missverständnisse sind Alltag.

Humor und Nachdenklichkeit für Groß und Klein

Bochdanskys Werk beeindruckt mit einer gelungenen Mischung aus Humor und Reflexion. Die kindgerechte Inszenierung greift Themen wie Verantwortung und Empathie auf. Konflikte werden spielerisch und verständlich gelöst, wodurch Kinder lernen, dass es oft nur ein wenig Geduld und Verständnis braucht, um Probleme zu überwinden. Die riesige Gewitterwolke, die die Villa bedroht, wird schließlich durch den Zusammenhalt aller Tiere gemeistert – eine wichtige Botschaft, die Jung und Alt inspiriert.

Ein Stück voller Fantasie und Herz

„Die Villa Federfell“ vermittelt nicht nur Werte wie Freundschaft und Solidarität, sondern verzaubert auch mit liebevoll gestalteten Puppen und detailreichen Kulissen. Die warmherzige Inszenierung lädt das Publikum ein, sich auf die Eigenheiten der tierischen Bewohner einzulassen und sich dabei an die Bedeutung eines harmonischen Miteinanders zu erinnern. Ein charmantes Puppenspiel, das mit Witz, Fantasie und einer wichtigen Botschaft begeistert. Ein Theatererlebnis, das Familien gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken bringt.

Die Villa Federfell

8.–23. Februar

Lilarium

Göllnergasse 8, 1030 Wien

Karten sind online unter www.lilarum.at erhältlich.