Vitamin-D-Mangel: Gratis-Tests in ausgewählten Apotheken

In der Winterzeit leiden viele Menschen an Vitamin-D-Mangel, oft unbemerkt. Eine kostenlose Testaktion des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz bietet vom 20. bis 25. Januar 2025 die Möglichkeit, den eigenen Vitamin-D-Spiegel unkompliziert in Partner-Apotheken zu überprüfen – ein Schritt zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

Vitamin D spielt eine zentrale Rolle für den menschlichen Körper. Es unterstützt die Knochengesundheit, stärkt das Immunsystem und trägt zur allgemeinen Vitalität bei. Besonders im Winter, wenn das Sonnenlicht knapp ist und die körpereigene Vitamin-D-Produktion zurückgeht, sind viele Menschen von einem Mangel betroffen. Typische Symptome wie erhöhte Infektanfälligkeit, Muskelschwäche oder Haarausfall können auf eine Unterversorgung hinweisen. Doch wie erkennt man einen Mangel sicher?

Individuelle Tests schaffen Klarheit

Das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz organisiert gemeinsam mit Sandoz eine Aktionswoche, bei der Interessierte ihren Vitamin-D-Spiegel kostenlos in 33 Apotheken in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland testen lassen können. „Die Sicherheit, die man durch eine einfache Testung erhält, ist die Grundlage für eine gezielte Therapie“, betont Erika Sander von der ÖGGK. Die Erfahrung aus vergangenen Aktionen zeigt: Selbst Menschen ohne Beschwerden entdecken oft überraschend einen Mangel. Umgekehrt helfen die Tests, unnötige Behandlungen zu vermeiden und gezielte Vorsorge zu betreiben.

Die vielfältigen Anzeichen eines Mangels

Ein Vitamin-D-Mangel äußert sich auf unterschiedliche Weise: Neben Müdigkeit und Konzentrationsproblemen können auch Knochenschmerzen, Muskelkrämpfe oder ein erhöhtes Sturzrisiko auftreten. Besonders ältere Menschen und Personen, die wenig Zeit im Freien verbringen, sollten auf Anzeichen achten und bei Bedarf den Vitamin-D-Status überprüfen lassen. Durch frühzeitiges Erkennen lassen sich schwerwiegende Folgen wie Osteoporose oder erhöhte Bruchanfälligkeit vermeiden.

Aufklärung und Unterstützung vor Ort

Während der Aktionswoche stehen nicht nur Tests, sondern auch professionelle Beratung im Fokus. Ernährungswissenschaftlerin Sabine Bisovsky erläutert in einer begleitenden Podcast-Episode, wie Vitamin D gezielt über Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden kann. Interessierte finden alle Informationen zur Aktion und teilnehmenden Apotheken auf gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

