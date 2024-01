Volkshilfe Wien – Digitale Vorreiterin in der Pflege

Im Unterschied zu Pflegekräften im stationären Bereich – etwa in Altenheimen – kann das Personal im mobilen Bereich nicht einfach im Nachbarzimmer Kolleg*innen um ihre Expertise fragen.

Gerade in der Einarbeitungszeit sind unkomplizierte und schnelle Ratschläge das Um und Auf.

Zusätzliche Unterstützung für Mitarbeiter*innen aus der Pflege

Als Arbeitgeberin möchte die Volkshilfe Wien ihren neuen Mitarbeiter*innen einen möglichst gelungenen Start ermöglichen, sie bestmöglich auf ihre neue Aufgaben vorbereiten und ihnen die Organisation sowie Abläufe vertraut machen. Ein Ansatz, der sogar auf europäischer Ebene Anerkennung fand!

Seit letztem Jahr bietet die Volkshilfe Wien ihren Mitarbeiter*innen aus dem Bereich Pflege und Betreuung zusätzliche Unterstützung an. Der Onboarding Prozess wird mit einer App erweitert. Damit gilt die Volkshilfe Wien als Vorreiterin im österreichischen Pflege- und Betreuungssektor.

App als Hilfe

Die App ovos Play ist exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen zugeschnitten, ist einfach in der Handhabung und intuitiv in der Nutzung. Die Inhalte sind in kurzen, spielerischen Einheiten mit Videos aufbereitet und begleiten sie bereits vor Dienstbeginn über die ersten Monate der Einarbeitung.

Die Rückmeldungen der Mitarbeiter*innen dazu sind äußerst positiv. In Brüssel erhielt die Volkshilfe Wien für diesen Schritt eine Ehrung. Die Federation of European Social Employers bezeichnete die Onboarding-App als besonders gelungenes Beispiel hervor, neue Mitarbeiter*innen erfolgreich an Bord zu holen und von Anfang an aktiv miteinzubinden.

„Das Dilemma als mobile Pflegekraft ist du kannst nicht einfach ins Nachbarzimmer und schnell eine Kollegin, oder einen Kollegen fragen. Uns ist es wirklich wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter*innen sicher fühlen. Wir haben uns überlegt, wie wir unsere Neuzugänge über einen längeren Zeitraum begleiten, gut Kontakt halten und gleichzeitig gute Pflege sicher stellen können. Unsere App ist die ideale Lösung dafür!“ Bernhard Peter Recruiter im Bereich Pflege & Betreuung der Volkshilfe Wien

Mehr als ein Job: Eine Herzensangelegenheit

Die Volkshilfe Wien bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege – ein Job mit viel Herz! Neben einer intensiven Begleitung in der Anfangsphase, wird Weiterbildung in der Volkshilfe groß geschrieben. Motivierte und engagierte Kolleg*innen werden bei ihrer persönlichen Karriereplanung durch interne Weiterbildungen unterstützt.

Alle offenen Stellen finden Sie unter: volkshilfe-wien.at/jobs